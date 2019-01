Praha - Rada hlavního města vyhrožuje Praze 5, že jí odejme ze správy areál Pod Žvahovem. O majetek se prý nestará s péčí řádného hospodáře. V budovách sídlí Taneční centrum Praha (TCP), se kterým je radnice páté městské části v dlouhodobém sporu.

Areál Pod Žvahovem v Praze 5. | Foto: archiv VLP

Radní Praze 5 uložili, aby do dvou měsíců záležitosti napravila, jinak jí nemovitosti odejme. Vyplynulo to z úterního usnesení rady hlavního města. Praha 5 ale tvrdí, že se s TCP již dohodla na narovnání vztahů a areál začala opravovat.

Pod Žvahovem sídlí taneční konzervatoř od roku 2006. Brzy poté vznikl spor s městkou částí kvůli plánované rekonstrukci, kterou Taneční centrum Praha považovalo za předraženou. Obě strany se také přely o platnost smluv. Praha 5 TCP nabídla náhradní prostory, podle konzervatoře byly ale pro potřeby taneční školy nevhodné.

Vedení hlavního města vadí, že areál během sporu chátrá. Stavební úřad radnici již před rokem vyzval, aby budovy opravil. Zastupitelstvo páté městské části poté přidělilo na rekonstrukci 22 milionů korun. Podle TCP se ale stav budov nijak nezměnil, píše se v podkladech radních hlavního města.

Výzva k opravě

Vedení hlavního města proto radnici vyzvalo, aby dalo do pořádku smlouvu s TCP a aby budovy opravilo. Pokud tak neučiní do 60 dnů od doručení rozhodnutí, magistrát připraví návrh na odejmutí správy nemovitostí.

Radní Jiří Vejmelka řekl, že vedení městské části se již 10. dubna dohodlo s TCP na narovnání vztahů a na aktualizaci nájemní smlouvy. Radnice také již začala s prvními opravami podle požadavků hygieniků. Následovat budou další etapy rekonstrukce.

Požadavky hlavního města jsou tak podle něj již plněny, a usnesení rady je tak bezpředmětné. „Samozřejmě všechny informace pošleme," řekl Vejmelka s tím, že nevěděl, že se radní hlavního města v úterý problematikou zabývali. Jinak by je prý o vývoji informoval.

TCP podle něj bude mít jistotu pronájmu do roku 2018. Co bude v druhé polovině areálu, který je v současné době prázdný, Praha 5 teprve rozhodne. Zastupitelstvo městské části se loni v září usneslo, že by v něm měla vzniknout základní škola.