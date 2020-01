Hlavní letošní dopravní projekty: metro D, opravy mostů a vnitřní okruh

Mezi nejvýznamnější projekty v dopravě bude letos v hlavním městě patřit stavba metra D, opravy mostů nebo dostavba chybějícího úseku vnitřního silničního okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol známého jako Vlasta. Město bude také upravovat křižovatky nebo se státem spolupracovat do dostavbě Pražského okruhu mezi D1 a D11. V rozhovoru to ČTK řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Vizualizace trasy metra D. Stanice Olbrachtova. | Foto: Vizualizace: Metroprojekt

Mezi nejdůležitější projekty patří stavba metra D z Pankráce do Písnice. "To je stavba pro 20. léta tohoto století v Praze, největší, která se v následujících deseti letech uskuteční," řekl Scheinherr. Loni město zahájilo geologický průzkum, podalo žádost o stavební povolení a vypsalo tendr na stavbu první části mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. "Letos pro mě bude největším úkolem tyto procesy dotáhnout a zároveň připravovat dokumentaci pro výběrové řízení na další úsek z Olbrachtovy do Nových Dvorů," řekl Scheinherr. Geologický průzkum má skončit na dvou ze čtyř míst a v létě by měla začít ražba trasy. Koho naláká obří zakázka? DPP hledá stavitele prvního úseku metra D Přečíst článek › Dalším důležitým projektem jsou podle náměstka opravy pražských mostů, které se dlouhodobě potýkají s problémy. "Očekávám, že vysoutěžíme zhotovitele na opravu Libeňského mostu. Zahájíme opravu Barrandovského mostu, respektive spodní části stavby, to znamená bez vlivu na dopravu," řekl Scheinherr. Dokončena bude dokumentace pro opravu Hlávkova mostu a hledat bude město v tendru firmu, která jej opraví. Chystají se i úpravy křižovatek a přechodů "Další velká věc je, že začne geologický průzkum na dokončení městského okruhu z (Pelc-Tyrolky do Štěrbohol), což nebude formou ražeb, ale několika desítek sond, myslím, že je tam stovka geologických vrtů," řekl Scheinherr. Dva severní úseky Pražského okruhu budou mít jeden proces EIA Přečíst článek › V případě vnějšího Pražského okruhu mezi D1 a D11 bude město spolupracovat s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), neboť se jedná o státní stavbu. "Očekávám, že na jaře ŘSD získá nepravomocné územní rozhodnutí. Uvidíme, kolik bude odvolání a jak dlouho ten proces potrvá, zda se podaří to dotáhnout do pravomocného rozhodnutí," řekl Scheinherr. Město bude pokračovat v přípravě zelených pásů, které zmírní dopad silnice na okolí. Kromě velkých staveb se chce Scheinherr zaměřit i na opravy komunikací či úpravy křižovatek a přechodů pro chodce, aby se zvýšila bezpečnost. Rozšiřovat se bude také takzvaná preference MHD, kdy mají v křižovatkách či ulicích přednost vozy veřejné dopravy. Pokračovat budou práce na rozšíření tramvajových tratí. VIDEO: Cizinci ujela holčička v tramvaji, strážníci zařídili šťastné shledání Přečíst článek ›

Autor: ČTK