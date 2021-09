"Po oznámení o tom, že muž skočil do vody, se rozjela rozsáhlá pátrací akce, do které se zapojil hasičský záchranný sbor s poříčním oddělením. Zhruba po čtyřech hodinách vylovili 39letého muže bez známek života. Koroner nařídil pitvu," sdělil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

U Hlávkova mostu zasahujeme společně s našimi potápěči a hledáme osobu, která by se měla nacházet ve Vltavě. Máme čluny na vodě, spolupracujeme s @PolicieCZ .

"Jelikož se ještě nikdo nenašel, máme na místě z preventivních důvodů našeho inspektora a čekáme. V případě, že by došlo k vylovení, budeme ihned poskytovat pomoc," řekla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová kolem čtvrté hodiny odpoledne.

Pátrání ve Vltavě u Hlávkova mostu po muži, který podle svědků sundal batoh a skočil do Vltavy. | Foto: Deník/Radek Cihla

/FOTOGALERIE/ Muž skočil z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. Zhruba čtyři hodiny po něm pátrali policisté a hasiči. Na místě byli také potápěči. Událost se stala ve čtvrtek kolem půl třetí odpoledne.

