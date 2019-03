/FOTOGALERIE/ Připravte se na víkendové omezení dopravy v Praze. Kvůli zatěžkávacím zkouškám v režii Technické správy komunikací (TSK) Hlávkova mostu dojde k výluce tramvajového provozu. Pro auta bude uzavřen jízdní pás ve směru z centra do Holešovic. V jakém stavu vlastně památkově chráněná stavba přes ostrov Štvanice je?

„Doprava bude vedena po starém mostě. Řidiči ve směru od centra budou přejíždět přes tramvajový pás do protisměru. Bude zde jeden a jeden jízdní pruh v každém směru. Uděláme vše pro to, abychom práce dokončili co nejdříve tak, aby řidiči v nedělní podvečer mohli opět jezdit v obvyklém režimu 2+2. Vše ovšem záleží na průběhu prací i na počasí, “ upřesnila dopravní komplikace Barbora Lišková, mluvčí TSK.