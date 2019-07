O něj požádali pražští radní, kteří nedávno navštívili interiéry pod prostranstvím, na kterém v 50. letech stávala obří socha sovětského diktátora a dalších „hrdinů socialismu“. „Celý objekt působí velmi zchátrale. V souvislosti s návštěvou jsme navíc dostali do ruky stanovisko statika z roku 2016, které upozorňuje na konkrétní problémy. Požádali jsme o aktualizaci a zároveň doplnění expertízy, protože ta tři roky stará není příliš komplexní,“ uvedl radní pro městský majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu, TOP 09).

Vedení metropole podle něj rozhodne o dalším postupu okamžitě po dokončení posudku a v případě potřeby areál uzavře, aby „nenastal malér“. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 sobě) potvrdil, že město požádalo o spolupráci v dané záležitosti příslušný stavební úřad v jeho městské části. „V archivu jsme vyhledali projektantské plány k pomníku a předali je Kloknerovu ústavu ČVUT, který je využije při posuzování aktuálního stavu,“ upřesnil Čižinský.

Praha 7 proti muzeu

Starosta, který je i jedním z lídrů magistrátní koalice, zároveň nesouhlasí s možností, aby v lokalitě po případné rekonstrukci vzniklo muzeum totalitních režimů. „Plocha u metronomu je rájem skateboardistů a oblíbeným cílem svobodně smýšlejících lidí, kteří symbolicky překonávají tíživou minulost tohoto místa. I mezi účastníky facebookové skupiny Letenská parta patří to místo mezi nejoblíbenější. Proto bych na jeho využití nic neměnil,“ zdůraznil Čižinský, podle kterého by navíc uvažované muzeum narušilo i okolní park kvůli nezbytné příjezdové silnici.

Muzeum reflektující hříchy komunismu a nacismu si naopak na hraně Letné dokáže představit radní pro legislativu Hana Marvanová (Spojené síly, STAN), která vybudování takové instituce prosadila do koaličního programu.

„Samozřejmě by tam byla nutná rekonstrukce, protože je to plné suti a v dezolátním stavu. Objekt by se musel opravovat tak jako tak. Zvažovaná opatření každopádně nebudou mít vliv na jeho budoucí využití. Podle mě by bylo umístění na Letné přínosem i pro Prahu 7, ale proti vůli místní radnice to tlačit nechci,“ vysvětlila radní, která zavítala „pod Stalina“ v souvislosti s hledáním vhodné adresy pro muzeum.

Nezávisle na statickém posuzování podle Jana Chabra prověřují městští úředníci také podnět, který zpochybnil nájemní smlouvu pro kulturní centrum Stalin provozované Containallem. Ten pod kyvadlem vždy od května do září prezentuje „lokální mladou kulturu“ a využívá kromě venkovních prostor jako zázemí i okrajovou část podzemí někdejšího pomníku. Trnem v oku je neznámému stěžovateli zejména bar, který prý jde proti podstatě neziskového projektu.

Box: Rockový klub i soukromé rádio

Historie neuskutečněných plánů na nové využití místa je poměrně bohatá. Už komunisté chtěli po likvidaci sousoší v roce 1962 vybudovat nové pomníky s novými postavami. Po revoluci v podzemí krátce fungoval rockový klub a také první soukromé rádio v zemi. Do ztracena vyšuměly záměry z tohoto století na výstavbu oceanária nebo umělecké galerie.