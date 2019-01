Panenské Břežany - Syn někdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se nebude podílet na opravě zámku v Panenských Břežanech, který za války obývala jeho rodina.

Objekty v obci Panenské Břežany u Prahy kde za okupace pobýval říšský protektor Reinhard Heydrich. | Foto: Deník/Michal Bílek

Heydrich je prý zklamán tím, co psala média. Chtěl údajně pouze poradit a pomoci, nikoliv přímo shánět peníze na rekonstrukci. Řekl to starosta Panenských Břežan Libor Holík, kterého o tom Heider Heydrich informoval v dopise.

„Já jsem nikdy neřekl, že rekonstrukce zámku bude záležitostí pana Heydricha. On říkal, že by rád pomohl, neví sice jak, že by se nějaká dotace z EU mohla najít, a kdyby se našla, že by byl schopen poradit a pomoci s nějakou administrací,“ uvedl Holík. Nikdy ale podle něj nezaznělo, že Heydrich bude zámek opravovat nebo shánět dotaci, jak uváděla některé média.

Proti možnému Heydrichovu zapojení do obnovy zámku se postavili zástupci Svazu bojovníků za svobodu. Za vhodné ho nepovažuje ani vedení středočeského hejtmanství, které dnes celý nápad označilo za „krajně bizarní“.

Heydrich, jenž byl mimo jiné spoluautorem takzvaného konečného řešení židovské otázky, byl do Prahy vyslán, aby zlomil domácí protinacistický odpor. Atentát na něj je považován za jednu z nejvýznamnějších akcí českého odboje. Na zastupujícího říšského protektora zaútočili parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík 27. května 1942, Heydrich zraněním podlehl 4. června. Okamžitě po atentátu bylo vyhlášeno stanné právo, začaly masové popravy a nacistický teror vyvrcholil vyhlazením Lidic a Ležáků.

Čtěte také: Břežanští nechtějí pomoc od Heydrichova syna