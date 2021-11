Město a několik neziskových organizací posílí terénní práci a zajistí více než 500 lůžek v noclehárnách. Pro zvlášť ohrožené jedince nebo lidi se zdravotním hendikepem je k dispozici 146 lůžek ve třech zařízeních s nepřetržitým provozem. Další dvě noclehárny mají kapacitu 336 lůžek a v provozu budou i dvě noční centra.

Noclehárna na lodi Hermés s kapacitou maximálně 180 lůžek funguje celoročně. Kromě toho bylo v rámci protiepidemických opatření již v listopadu otevřeno speciální pobytové zařízení s kapacitou 60 lůžek, kde mohou lidé bez přístřeší strávit karanténu, izolaci nebo se vystonat z onemocnění covid-19. Celkový počet lůžek pro letošní zimní humanitární opatření je 539.

„Loňskou zimu ohrožovala život lidí bez přístřeší kromě mrazů také pandemie, která bohužel nezmizela a představuje opět velké nebezpečí pro lidi, jejichž zdraví je mnohdy podlomeno roky strávenými na ulici. Část lidí bez přístřeší se nám ve spolupráci s nevládními organizacemi podařilo v průběhu roku proočkovat a k dalšímu zvýšení proočkovanosti chceme využít i zimní humanitární opatření. Lidem budeme ve vybraných dnech nabízet očkování při příchodu do nocleháren a pokračovat bude očkování v nízkoprahových centrech,” řekla radní Milena Johnová (Praha sobě).

Zimní humanitární opatření nad rámec obvyklých sociálních služeb organizuje každoročně Centrum sociálních služeb Praha ve spolupráci s dalšími organizacemi. Přímo zapojené jsou organizace Naděje, Armáda spásy, R- Mosty, Jako doma, Arcidiecézní charita, Farní charita Praha 1, Sananim, Drop In a Progressive. Koordinátorem pomoci, která by měla fungovat od 1. prosince do konce března, je magistrát.

Letos například v rámci zimních opatření zahájí Armáda spásy s organizací Drop In pilotní projekt večerní sanitky u jednoho z klíčových dopravních uzlů v metropoli – Holešovického nádraží. Jedná se o mobilní stání, kde budou terénní pracovníci provádět každý čtvrtek večer ošetření a nabízet teplý čaj.