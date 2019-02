Praha - Jeho vášní je divadlo, cizí jazyky a nově také únikové hry. Jednu takovou se svými kamarády nedávno vymyslel a provozuje. Petr Mikeska je člověk mnoha jazyků a profesí. Divadlo miloval od malička. Na představeních chtěl trávit každou volnou chvíli, až příbuzní řekli: „Dost!"

Petr Mikeska, herec a tvůrce únikové hry Faust. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Nikomu dalšímu v rodině divadelní jeviště tolik neučarovalo. Dobře, že nedal na jejich rady a u divadla zůstal. Před dvěma lety si za roli Paula Verlaina ve hře Úplné zatmění došel pro cenu Thálie. Teď svůj čas věnuje činnosti zcela odlišné. S přáteli vymýšlí únikové hry.

Do Řecka za studii a hrou

Petr Mikeska vystudoval cestovní ruch, činohru a režii. Během studií odcestoval do Řecka. Chtěl se naučit řeč. Novořečtina je tak jedním ze tří jazyků, kterými se dorozumí. „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem" je ostatně jeho oblíbené krédo.

Cesta do Řecka mu přinesla mnohem víc než studijní zkušenosti. Poprvé se zde setkal s únikovou hrou. Jmenovala se Černá královna. Systém únikových her ho zaujal. Samotná Černá královna ho ale zklamala. Tak si řekl, že vymyslí vlastní hru.

Když se Petr Mikeska do něčeho pustí, dělá to s vervou. O svém nejnovějším projektu, únikové hře Faust, mluví s nadšením. O výběru tématu dlouho debatoval s kamarády, kteří s ním hru připravovali. Hledal něco záhadného, co by odráželo českou kulturu a zároveň zaujalo i cizince.

Petr Mikeska- narodil se 11. dubna 1975 v Praze, vystudoval cestovní ruch, divadelní herectví a režii



- prošel divadly v Mladé Boleslavi, Mostu, Chebu a Praze, hostuje v Divadle Na Palmovce



- za roli Paula Verlaina ve hře Úplné zatmění získal před dvěma lety cenu Thálie



- absolvoval studijní stáž v Řecku, mluví třemi jazky: novořecky, anglicky a francouzsky

„Faust funguje jako kulisa ke hře. Základem je, aby se lidé bavili a vyzkoušeli svoje možnosti na poli hry. Nechceme je děsit, i když téma Fausta je magické," řekl. Sám o tom hodně ví. Jako herec si vyzkoušel roli Mefistofela.

„Je to ďábel, nikoliv čert. Představuje temné já, které má každý z nás," popsal. Za svou temnou stránku považuje svou urputnost. Ve všem co dělá. Sám přiznává, že studovat tři různé obory by už znovu nešel.

60 minut na únik ze sklepení

Bylo mu osm let, když se odhodlal překročit práh zákulisí. Suverénně nakráčel přímo za loutkovými herci. „Sebral jsem odvahu a řekl jsem, že s nimi chci hrát. Byl jsem tam dlouho nejmladší. Metrové loutky na mě byly veliké a bylo složité s nimi pohybovat, takže mě vždycky někdo vyzvedl," vzpomíná na své divadelní začátky.

Tak jako kdysi dennodenně trénoval vodění loutek, vymýšlel i záludné hlavolamy do své únikovky. Celá hra spočívá v tom, že se skupinka hráčů ocitne zavřená ve dvou sklepních místnostech. Kulisy je přenesou do období Fausta a oni musí vyluštit několik hádanek, aby se během hodiny dostali ven. Jinak hru prohrají.

Aby mu šlo vymýšlení lépe a pro hráče to byla co největší zábava, nastudoval řadu psychologických knih. Všechny pak testoval na přátelích. „Někdo, o kom si myslím, že je geniální mozek, na anagram koukal půl hodiny. Jiný, který není matematik, ani vysokoškolsky vzdělaný, se na to podíval a okamžitě to přečetl," uvedl s tím, že každý člověk je jiný hráč. Petr Mikeska je prý hlavně logik.

Hra Faust Účastníky zavede do mystické historie. Jejich úkolem je vyrvat duši alchimisty ze spárů pekla a jít po stopách jeho příběhu. K Faustovu vysvobození vede jen jedna správná cesta. Čas neúprosně plyne a ďábel Mefistofeles znova roztahuje svá křídla. Řeší se záhady skládajících se z kvízů, tajemných vzkazů. Nechybí kryptex ani výzdoba dokreslující atmosféru laboratoře.



Hraje se v týmu. Ideální počet je 4 - 5 členů týmu, aby se každý hráč mohl prosadit a měl dostatečný prostor pro hru. Lze hrát i v počtu 2 - 3 členů, hra je však zábavnější při vyšším počtu hráčů.



Po úvodním „proškolení" bude tým neproniknutelně zavřen do místnosti, která představuje pracovnu doktora Fausta. Všechna další pravidla prozradí sám Faustův duch, který bude po celou dobu průvodcem týmu. Každý úkol má jedno řešení a není povoleno používat hrubou sílu. Je možno třikrát požádat o nápovědu. Tým je pravidelně informován o zbývajícím čase.



Hra se odehrává na smíchovské adrese: Svornosti 888/18.

