Soutěž „Nakresli zvíře ze znaku“ totiž započala v prosinci 2018, kdy kardinál Duka během mše za hnutí „Stonožka“ v katedrále sv. Víta pronesl, že když je přítomen také ředitel pražské zoo Miroslav Bobek, děti z tohoto hnutí - pomáhajícího dětem po celém světě - by měly malovat heraldická zvířata. Zoo Praha následně umístila na webové stránky výzvu, na jejímž konci je nově otevřená expozice.

„Při té bohoslužbě v první či druhé řadě seděl pan ředitel, a tak mě napadlo, že by opravdu asi stálo za to, aby si děti uvědomily vztah k přírodě, vztah nejen k domácím zvířatům, ale také k těm, která se vlastně stávají symbolikou na těch heraldických znacích, protože nám to ukazuje, že člověk dokáže v přírodě postupovat nejen jako jeden z těch, komu příroda patří, ale také jako ten, který má úctu k přírodě a k jejím živým tvorům. Takže to je důvod, proč jsme to takto zorganizovali,“ vysvětlil během vernisáže Duka.

Podle mluvčí Lenky Pastorčákové se v pražské zoo shromáždilo od osmdesáti škol celkem 2243 prací vyobrazujících lvy, orly, tygry a další exotická zvířata ze státních znaků či erbů. Díla pak vyhodnotila odborná porota a vybrala 142 z nich (z toho šestnáct vítězných), která si mohou návštěvníci prohlédnout na výstavě až do poloviny března. Další ocenění budou udělena v Arcibiskupském paláci v Praze.

Děti nemusely malovat jen tak z „voleje“, ale mohly se inspirovat přímo v trojském areálu, kde byl připravn speciální program. Odborníci na heraldiku z Filozofické fakulty Univerzity karlovy jim povídali o historii oboru, využití zvířat ve státních znacích, erbech či ve znacích a logách mnoha společností. Vybraná zvířata, která se v heraldice využívají nejčastěji (například lvy, orly, plazy či koně), si pak mohly prohlédnout rovnou v zoo za doprovodu průvodců.

„Mile mě potěšil zájem školních tříd jak o tento program – zúčastnilo se jej asi 1500 dětí –, tak o samotnou účast v soutěži. Kromě kvantity je překvapivá i vysoká kvalita mnoha prací. Návštěvníci výstavy se rozhodně mají na co těšit,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel Bobek.