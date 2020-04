Petřínská rozhledna zčervená. Praha připomene „královskou“ nemoc krve

Ani v době vrcholící epidemie infekční nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, by lidé neměli zapomínat na to, že existují i další nebezpečné choroby. Mezi vzácná onemocnění patří hemofilie, dědičná porucha srážlivosti krve. Hemofilici slaví už přes třicet let každý rok svůj světový den 17. dubna. Kvůli řádění koronaviru se nyní nemohou sejít. Světový den hemofilie však připomene magistrát hlavního města nasvícením Petřínské rozhledny.

Petřínská rozhledna v pátek zčervená na podporu Světového dne hemofilie. | Foto: MHMP