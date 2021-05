Pokaždé, když přistává záchranářská helikoptéra v Zítkových sadech u Palackého náměstí, není nouze o diváky. Faktem ovšem je, že prostor uprostřed rušného parku, kde se často konají trhy a různé jiné akce, je pro tento účel zcela nevhodný.

Park je sice opatřen informačními cedulemi a každému přistání asistují příslušníci městské policie, kteří prostor před příletem záchranářů vyklidí a potom dále zajišťují bezpečnost lidí pohybujících se v okolí, stále se ovšem jedná jen o provizorní řešení.

Sanitka je v nemocnici za dvě minuty

Ideální cestou by bylo vybudování heliportu přímo v areálu jedné z okolních nemocnic. Takové řešení by však kromě dalších problémů znamenalo i značnou časovou prodlevu. Případná realizace je odhadována až na osm let.

V současné době se proto do hledáčku vhodných prostor pro zřízení trvalého heliportu dostala náplavka v Podskalí u Železničního mostu. A ještě konkrétněji, zde umístěný ponton. Jedná se o stabilně k nábřežní zdi vyvázanou plovoucí plošinu, na kterou by helikoptéra přistávala.

K vytipovanému místu vede nájezd pro automobily a například do Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) na Karlově náměstí trvá sanitce cesta pouhé dvě minuty. Vzhledem k tomu, že se prostor nachází v méně frekventované části náplavky, byl by vhodný i s ohledem na pohyb lidí.

Bude sloužit jen záchranářům

„Dosavadní umístění heliportu v Zítkových sadech nepovažujeme z bezpečnostních důvodů za vhodné. Záměr vybudování heliportu v Podskalí považujeme za vhodnou variantu. Variantu s možnou realizací v blízké budoucnosti,” řekl radní pro bezpečnost Prahy 2 Michal Zuna (TOP 09). „Ten projekt je v přípravě a pokud vše proběhne hladce, tak by mohl být realizován ještě na konci tohoto roku," dodal Michal Zuna.

Z nového heliportu pro záchrannou službu by záchranáři převáželi pacienty do VFN nebo do Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, případně do porodnice U Apolináře. Počítá se s tím, že heliport bude sloužit výhradně svému prvotnímu účelu a nebude možné ho využívat komerčně.