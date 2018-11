Hejtmanské starosti: hlavně jde o dopravu

Tvůrčí práce a design - Tvůrčí práce a design Fotograf, kamereman a 18 500 Kč

Umělečtí, reklamní fotografové Foto/video producent. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 18500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Prosecká 24, Praha 180 00, Kontaktní osoba: Maksym Rybchenko - Životopis posílejte na: job@maxlandgroup.com - dle instrukcí níže., , UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:, , Vzdělaní: minimálně střední s maturitní zkouškou., Jazykové požadavky: znalost angličtiny/ruštiny na pokročilé úrovni. Ukrajinština alespoň na komunikativní úrovni (komunikace s klienty)., , Požadavky: Znalost SW programů pro zpracování a postprodukční úpravy (Adobe Lightroom, Photoshop). Zkušenosti s fotografováním (portrét - exteriér i studio; reportáž - z natáčení, zpravodajství, společenské akce; černobílá a barevná fotografie; produktová fotografie)., , Náplň práce: Zakázkové fotografování různých akcí a foto žánru: report z natáčení - (interiér, exteriér), společenské akce, portréty (ateliérové, exteriérové), produktové fotografie a další fotografie podle aktuální potřeby zákazníků. Provádění postprodukčních a grafických úprav fotografií dle zadání., , Podmínky účasti ve výběrovém řízení: Zašlete nám Vaše CV a portfolio, které by mělo prezentovat Vaše realizace a několik ukázek volné tvorby. U portfolia zašlete reprezentativní vzorky celkem 5 ks (1 foto = 1 žánr). Reprezentativní vzorky zasílejte jenom přes externí datové úložiště, link s odkazem vložte do mailu. Pokud máte vlastní webové stránky s ukázkou dosavadní činnosti, přidejte www link do textu životopisu nebo mailu, v tomto případě není potřeba zasílat ukázky přes externí datové uložiště., , Také zašlete nám souhlas (vložte do mailu):, Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů (dále jen jako "Nařízení") dobrovolně souhlasím se správou, zpracováním a uchováním mých osobních údajů provozovatelem Maxland Group s.r.o. (obchodní jméno zaměstnavatele) uvedených v životopise a jiných přílohách souvisejících s hledáním práce, které jsem poskytl/poskytla výše uvedené společnosti za účelem uložení do databáze zájemců o práci pro hledání vhodného zaměstnance. Při zpracování osobních údajů v žádném případě nemůže docházet přeshraničnímu přenosu mých osobních údajů do třetích zemí. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat, jinak zanikne po uplynutí 3 let ode dne jeho udělení. Zároveň prohlašuji, že mi byly poskytnuty všechny informace podle č.13 Nařízení., , Zaměstnanecké výhody:, Příspěvek na dopravu, fitness permanentka, jazykové kurzy. Pracoviště: Maxland group s.r.o., Prosecká, č.p. 527, 180 00 Praha 8. Informace: MAKSYM RYBCHENKO, .