Starosta Petr Hejma (My, co tady žijeme / STAN) vyjednává s pražskou radní Hanou Marvanovou (Spojené síly pro Prahu / STAN) o podobě nové celoměstské vyhlášky o regulaci hazardu. Dlouhodobým cílem Marvanové je plošný zákaz tzv. technických her neboli automatů. Hejma naproti tomu připouští jejich ponechání, ale pod důslednější kontrolou.

„Je iluze si myslet, že se zákazem automaty zmizí. Pouze se přesunou do ilegality. Navrhujeme nastavit přísné parametry, které by vedly k redukci počtu kasin. Zůstala by jen ta skutečná, která důsledně prověřují klienty a mají přiměřený poměr živých a technických her. Za kasina převlečené herny by měly zmizet,“ přiblížil svou představu Hejma.

Zákon dává obcím pravomoc regulovat hazard

„Můžeme panu Hejmovi jeho touhu po redukci herních míst věřit nebo nevěřit. Realita je taková, že v lednu ještě jako člen mé koalice hlasoval pro nulovou toleranci technických her, ale od té doby počet licencí pro výherní automaty v Praze 1 vzrostl,“ reagoval na postoj svého nástupce v zimě odvolaný exstarosta Pavel Čižinský (Praha 1 sobě).

Podle statistik, které má Hejmova kancelář, prý nicméně počet technických her v provozu na území městské části víceméně stagnoval. „Dlouhodobým cílem Prahy 1 je samozřejmě odstranění všech hracích automatů, radnice se ale musí držet platné legislativy, a ta to neumožňuje,“ komentoval spor místostarosta Prahy 1 Petr Burgr (My, co tady žijeme).

Profesí právník Pavel Čižinský ale označuje Burgrovo tvrzení za nesmysl, protože zákon dává obcím pravomoc regulovat hazard do libovolné míry. Hejmovo vedení podle opozičního lídra evidentně brzdí projednávání celoměstské vyhlášky, které se táhne zhruba půl roku.

A Praha 1 sobě upozorňuje také na podnikání radního Richarda Bureše (ODS) v oblasti výherních automatů. „Jasně se potvrzuje, že puč v Praze 1 se odehrál kvůli špinavým penězům, které život v Praze 1 ničí bez ohledu na lidi, kteří zde žijí,“ uvedl Čižinský už začátkem března.

S nulovou tolerancí mají někde stále problém

Příslušný magistrátní odbor teď posuzuje, jestli je právně „průchodný“ návrh Prahy 1, která chce na základě vymezených pravidel dosáhnout snížení počtu kasin ze současné dvacítky zhruba na polovinu.

„Momentálně má ještě s nulovou tolerancí problém asi osm městských částí. Z druhé strany vnímám tlak Úřadu pro hospodářskou soutěž, který už v minulosti zasáhl proti systému adresných provozoven. Případné výjimky pro konkrétní kasina musí být samozřejmě nediskriminační,“ upozornila radní Marvanová.

Podle ní by měla nová vyhláška každopádně na základě žádostí jednotlivých městských částí rozšířit území Prahy s nulovou tolerancí hazardu. Marvanová také předběžně přislíbila kompenzovat radnicím případné ztráty z loterijních odvodů, což ale zpochybnil kolega z jejího koaličního klubu a zároveň starosta Prahy 14 Radek Vondra (Spojené síly / TOP 09).

„Jako předseda finančního výboru upřímně říkám, že nevím, kde by se na to v současné době našly rezervy,“ prohlásil Vondra, který také nesouhlasí s nulovou tolerancí v „jeho“ městské části. „Máme tady tři kasina, která nečiní žádné problémy,“ dodal.