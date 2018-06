Havárie vodovodu komplikuje tramvajovou dopravu na Vinohradech

Prasklý vodovodní řad v Korunní ulici na pražských Vinohradech omezil tramvajovou dopravu. Zhruba čtvrt hodiny před polednem přestala ze směru od Želivského do centra jezdit linka 16. V opačném směru není provoz přerušen.

Tramvajová linka 16 je v úseku Mezi Hřbitovy - Jana Masaryka vedena odklonem. Na křižovatce Želivského zatáčí vlevo a pokračuje po trase Vinohradské hřbitovy - Krematorium Strašnice - Vozovna Strašnice - metro Strašnická - Průběžná - Kubáňské náměstí- Slavia - Koh-i-noor - Čechovo náměstí - Vršovické náměstí - Ruská - Krymská - Jana Masaryka - Náměstí Míru.

"Náhradní autobusová doprava není zavedena. Použijte prosím ve směru do centra linky 11 a 13 jedoucí ulicí Vinohradská na I. P. Pavlova" uvedl dopravní podnik na svých webových stránkách.

Podle informací na Twitteru pražského organizátora dopravy Ropid by omezení dopravy mělo trvat přibližně do osmé hodiny večerní. oprava vodovodu by pak podle vodohospodářů měla skončit ve 22 hodin.