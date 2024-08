Pražskému hasiči Michalovi Tittlovi zjistili lékaři vzácné onemocnění. Díky vhodnému dárci kostní dřeně se ale mohl vrátit do služby. Jeho příběh inspiroval kolegy, kteří se ještě během jeho pobytu v nemocnici, zapsali do registru kostní dřeně. Lékaři během kampaně prosí o pomoc i další hasiče, policisty a veřejnost.

Hasič Michal Tittl slouží na pražském letišti. „V roce 2017 jsem se dozvěděl, že mám vzácnou nemoc. Jediná možnost, jak to vyléčit, je darováním kostní dřeně. V září jsem oslovil registr a transplantace proběhla 13. prosince 2017,“ vypráví sympatický hasič před policejním prezidiem, kde se konala náborová akce pro nové dárce. Díky transplantaci kostní dřeně od ženy z Plzeňska mu onemocnění už nezpůsobuje problémy.

| Video: Youtube

„Transplantace proběhla nitrožilně. Ráno přinesli pytlík s oranžovou krví, což je ta kostní dřeň. Zhruba za půl hodiny to do mě nakapalo a pak si s tím tělo poradí samo. Před tím podáním jsem absolvoval chemoterapie, ale 5. ledna jsem dřeň dostal a řekli mi, že asi tři týdny trvá než se ukážou první bílé krvinky v těle,“ upřesnil Deníku Michal Tittl.

Na rekonvalescenci byl asi tři čtvrtě roku. Přes léto se snažil získat zpět fyzičku a na podzim se vrátil do práce. Se smíchem se Michal svěřuje, že jediné omezení mu způsobilo mírné nabrání kil, protože rád jí.

close info Zdroj: Deník/Eliška Stodolová zoom_in I tobě v žilách koluje naše krev! - Policisté vyzívají IZS a veřejnost k darování krve a vstupu do registru kostní dřeně (na snímku hasiči Tomáš Šustr - vlevo, Michal Tittl - vpravo)

Příběh Michala inspiroval jeho kolegy z profese, kteří, ještě když byl v nemocnici, přišli, aby se zapsali do registru dárců kostní dřeně. „Asi šest let poté, co jsme tam vstoupili, jsem daroval kostní dřeň. Šel jsem na separaci, kterou lékaři i doporučují. Bylo to v podstatě jako když vám berou krev, ale trvá to 4 až 5 hodin,“ vypraví hasič Tomáš Šustr s tím, že před odběrem musel být týden v klidu a bral léčiva, aby se mu vyplavily potřebné buňky.

„Po darování se člověk cítí unavený, připadal jsem si jako rosol, za dva dny to bylo dobrý. Asi měsíc mi trvalo, než jsem se dostal zpět do fyzičky,“ popsal odběr Šustr s tím, že profese hasiče je specifická právě z hlediska dobré kondice. Dárci, kteří pracují třeba u počítače, většinou už po dvou dnech nic necítí.

Kampaň má přilákat nové dárce

I když lidí do registru kostní dřeně přibývá, stále jich není dost. Vhodného dárce aktuálně lékaři hledají pro desítky pacientů v České republice. Spustili proto kampaň nazvanou I tobě v žilách koluje naše krev, která má přilákat dobrovolníky. Příkladem jdou policisté i hasiči, kteří se ve čtvrtek 1. srpna před pražským prezidiem do registru dárců zařadili.

Primář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň Pavel Jindra o darování krve a kostní dřeně a mýtech, které je provází | Video: Deník/Eliška Stodolová

„Cílem projektu je zvýšit povědomí o dárcovství krve a zapsání do registru dárců kostní dřeně jak mezi veřejností, tak mezi složkami integrovaného záchranného systému. Chceme také vyvrátit mýty a obavy spojené se zapsáním do registru dárců kostní dřeně,“ upřesňují zástupci policie.

Jedním z hlavních mýtů je nepravdivá obava, že odběr výrazně bolí nebo se provádí z páteře. Podle primáře Hematologicko-onkologickéhé oddělení FN Plzeň Pavla Jindry i hasiče Tomáše Šustra ale odběr nebolí a dárce prakticky nepoznamená. Navíc díky němu zachrání někomu život, takže z darování odchází obohacení a s pocitem, že udělali velmi dobrý skutek.