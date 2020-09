Stovky silných motorek burácely Prahou, v metropoli měly sraz již poosmé

/FOTOGALERIE/ Centrem Prahy včera projely stovky motocyklů Harley-Davidson. Spanilá jízda 800 strojů je součástí 8. ročníku Prague Harley Days, které se v metropoli konají od pátku do neděle. Z areálu Výstaviště v Holešovicích motorkáři vyjeli přes Hlávkův most na Václavské náměstí, Karlovo náměstí a přes Smetanovo nábřeží a Mánesův most se vrátili po ulici Dukelských hrdinů zpět na Výstaviště Praha.

Prague Harley Days 2020. | Foto: Facebook / Prague Harley Days

Na víkendové setkání milovníků motocyklů Harley-Davidson, Indian a dalších značek se sjely tisíce motorek. Akce na Výstavišti je spojena s BurgerFestem a Koncertem pro 10 milionů. Vstupné je letos zdarma, řekl novinářům organizátor akce Jaroslav Vavřina. "Pro 8. ročník Prague Harley Days, který se rozrostl díky spojení s BurgerFestem a Koncertem pro 10 milionů, jsme se rozhodli poprvé a naposledy udělat vstup gratis. Chceme na Prague Harley Days přivítat všechny milovníky motocyklů, zábavy, hudby a dobrého jídla a užít si společně s nimi jedinečnou atmosféru," uvedl Vavřina. Prahou opět burácely Harleye. Stroje se předvedly při Spanilé jízdě Přečíst článek › Součástí víkendové akce je kromě spanilé jízdy také soutěž přestaveb nebo výstava nových motocyklů, včetně očekávaného modelu Pan America. Zájemci si budou moci také vyzkoušet jízdu na motorce Harley-Davidson. Do programu přibyl pole dance, naopak chybět bude freestyle motocross a večer thai boxu. Kvůli koronaviru jsou místa pod pódii rozdělena do sektorů, k dispozici je desinfekce a lidé si na místě mohou pořídit roušku. Její nošení ale nebude povinné. Kdo si již koupil vstupenku, bude jí moci vrátit, využít pro příští ročník nebo ji nechat převést na speciální VIP vstup. Centrem Prahy projíždí spanilá jízda 4000 strojů Harley-Davidson Přečíst článek ›

Autor: ČTK