Autorův syn Petr Krum připomněl otcův pohnutý životní příběh, který si nezadal s obsahem románů a komiksů, jež doprovodil svými originálními ilustracemi. „Jako jihlavský Němec byl za druhé světové války odveden do Wehrmachtu a bojoval na východní frontě, kde přeběhl a vstoupil do československé jednotky. Bojoval tak i na Dukle a před návratem domů dokonce skončil na dva roky v zajateckém táboře,“ popsal mimo jiné Petr Krum.

Vila v Praze 6, kde je nyní umístěná i malá výstava autorových reprodukcí, prošla před několika lety velkou rekonstrukcí. V letošním roce zde začala fungovat oční klinika Lensi. „Jsem rád, že se k nám informace o tak významném obyvateli tohoto domu dostala. My tak můžeme nabízet nejen oční péči, ale těžit i z krásné tvůrčí energie, která mezi těmito zdmi zůstala přítomna,“ řekl lékař a zakladatel kliniky Tomáš Holohlavský.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.