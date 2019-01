Hanáková se sejde s vedením ND kvůli řediteli, Nečas možná také

Praha – Vedení Národního divadla v Praze se dnes obrátilo na premiéra Petra Nečase s požadavkem, aby odvolal ministryni kultury Alenu Hanákovou z funkce. Požadavek vzneslo poté, co Hanáková (TOP 09 a STAN) nečekaně odvolala ředitele ND Ondřeje Černého. Ministryně se v úterý dopoledne s vedením divadla kvůli této záležitost sejde, sdělila dnes ČTK mluvčí ministerstva kultury Markéta Ševčíková. Upozornila ale, že ministerstvo nemůže revokovat žádný z kroků, který v posledních dnech jako zřizovatel ND podniklo.

Ministryně kultury Alena Hanáková. | Foto: ČTK

Ministerský předseda, případně někdo z jeho spolupracovníků je také připraven se se zástupci scény setkat. Národní divadlo je významná kulturní instituce, podotkl. Premiér předpokládá, že i ministryně kultury bude schopná své kroky obhájit, tlumočil ČTK Nečasovo stanovisko mluvčí Michal Schuster. Po odchodu Hanákové volá ČSSD. „Jde o další důkaz neodborného a chaotického řízení ministerstva kultury," napsal v tiskovém prohlášení šéf strany Bohuslav Sobotka. Hanáková by podle něho měla vrátit Černého do čela scény. „Pan Černý zřejmě málo tancoval podle toho, jak TOP 09 pískala, a výsledek se dostavil," přidal se ke kritice stínový ministr kultury ČSSD Vítězslav Jandák. Nesouhlas s novým ředitelem K setkání ministryni vyzvali členové vedení ND otevřeným dopisem v sobotu. Vyjadřují v něm nesouhlas s odvoláním Černého a zároveň označují za nepřijatelný záměr Hanákové jmenovat na místo dočasného ředitele ND ekonomického náměstka ministerstva kultury (MK) Martina Sankota. Hanáková náhle odvolala ředitele ND Černého v pátek. Jako důvod uvedla to, že počátkem roku zahájené spojování ND a Státní opery Praha (SOP) nepostupuje dost rychle. Čtěte také: V petici Národ sobě! požadují signatáři také odvolání Hanákové „Tyto kroky byly učiněny po pečlivé, několikaměsíční analýze stavu Národního divadla a Státní opery, a to na základě výsledků provedených externích a interních auditů. Ministryně kultury si je vědoma toho, že změny v nejvyšším vedení jakékoliv organizace vždy vyvolávají vlny emocí a obav, zvláště, jde-li o vedení umělecké instituce. Primárním zájmem ministerstva kultury je proto situaci v Národním divadle stabilizovat a a zklidnit," uvedla Ševčíková. Vedení ND tvrdí, že jmenování Sankota by zkomplikovalo provoz divadla. V dnešním otevřeném dopise Nečasovi píší, že Černý byl odvolán bez udání konkrétních a relevantních důvodů. Rozhodnutí ministryně označují za „projev absolutní nekompetence, arogance a mocenských manýr, které ač z lidského i celospolečenského pohledu nemají obdoby, se stávají normou". Od 16:00 se dnes na piazzetě ND uskuteční začátek petiční akce proti jednání ministerstva.

Autor: ČTK