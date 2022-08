Jde o místo posledního odpočinku majitelky jednoho z nejslavnějších módních salonů prvorepublikové Prahy a jejího druhorozeného syna. Oba vstoupili do moderní československé historie. Tápat však už nemusejí především příznivci módy a společenského života dvacátých a třicátých let minulého století, kteří by se rádi poklonili památce podnikatelky, u níž si si modely, v nichž pak oslní, nechávaly šít i takové filmové hvězdy jako Lída Baarová, Adina Mandlová či Nataša Gollová. A ano, ani Olga Scheinpflugová nechyběla. Stejně jako Marie Baťová nebo manželka pozdějšího prezidenta Hana Benešová (a proslýchá se, že posléze údajně také její nástupkyně v roli první dámy Marta Gottwaldová). Měly nejen zaručený luxus, ale i jistotu, že budou oblečeny podle nejnovějších pařížských trendů. K tomu se však Podolská vypracovala nejen díky talentu a citu pro módu, ale především nezměrným úsilím. Poté, co jí předčasně zemřel otec, jenž podlehl tuberkulóze, totiž neměla jednoduché dětství ani start do dospělosti.

Dokázala se propracovat mezi hvězdy dobové Prahy, o čemž svědčí i umístění jejího salonu v Paláci Lucerna. Dařilo se jí i za německé okupace; netajila se tím, že ji nezajímá politika, ale výhradně solventnost zákaznic. Jednoduché to pak neměla ani na sklonku života. O podnik přišla hned v roce 1948, kdy byl salon znárodněn (i když tam ještě nějakou dobu směla být zaměstnána, než musela odejít docela). A syn Viktor byl kvůli snahám o emigraci pronásledován i vězněn, až nakonec naoko kývl na spolupráci se Státní bezpečností. Musel však podávat hlášení o i matce. Odjet za hranice se mu podařilo až v roce 1968. Matka však na to, aby začala nový život v cizině s ním, nekývla: bylo jí už 88 let. Rozhodla se dožít v osamění doma. Zemřela v 91 letech a majetek odkázala hospodyni, která se o ni starala. Viktor se v roce 2020 posmrtně dočkal soudní rehabilitace jak v případu z roku 1948 (kdy emigroval, ale ve Vídni byl zadržen a tehdejší sovětská okupační správa ho vrátila do Československé republiky k potrestání), tak i v případu odsouzení pro velezradu z roku 1952.

Místo, kde je ikona prvorepublikové módy pohřbena, po odstranění náhrobního kamene i kamenných obrub hrobu znali jen ti nejzasvěcenější. Neupraveného místa se v rámci projektu Správy pražských hřbitovů nabízejícím adopci hrobových míst ujal loni Jiří Černý jako adopční nájemce – a postaral se i o nynější úpravu.

„O obnově hrobu se začalo uvažovat po derniéře výstavy paní Podolské v Uměleckoprůmyslovém muzeu; pak byla doba jakéhosi rozmýšlení. Navíc hrob nikam neuteče. Definitiva vznikla letos na jaře. Splnil jsem Viktorovi to, co jsem mu jako svému kmotrovi dlužil,“ uvedl Jiří Černý. Hana Podolská byla podle něj velká dáma. „Byla typ dámy jako moje babička Kemrová, která měla výrobu klobouků v Jugoslávské ulici. Ta i kdyby si odplivla na Václavském náměstí, tak by se nikdo nepozastavil, protože to byla dáma. Stejně jako Eliška Junková. Žily s grácií,“ dodal.