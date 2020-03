Vyrůstala v Braníku ve velké rodině právníka Bohumila Nováka a rodinu považovala vždy za to nejdůležitější. Právě kvůli ní s manželem Františkem Lobkowiczem neemigrovali, i když život v komunistickém Československu nebyl kvůli jeho šlechtickému původu jednoduchý.

Hana Lobkowiczová. | Foto: Post Bellum/Paměť národa

Hana Lobkowiczová říká, že žila běžný život jako každý jiný, ale už její narození 17. ledna 1928 bylo neobyčejné. „Můj otec se přišel zeptat do porodnice v Londýnské ulici, jestli už je dítě na světě, a porodník mu řekl: ‚Ano, máte holčičku.‘ Pak se odmlčel a řekl: ‚No jo, ale máte ještě jednu.‘ Otec jásal, protože ho to moc potěšilo.“ Dvojčata dostala jméno Hana a Věra, jenže radost v ten den vystřídal rychle smutek. Do té doby nejmladší dcera Alenka zemřela na sepsi po očkování provedeném infikovanou jehlou.