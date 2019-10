V pražských čtvrtích Žižkov, Vinohrady i části Vršovic se budou poslední říjnový den procházet děti i dospělí v maskách. Právě v lokalitě širšího centra bydlí mnoho zahraničních rodin, které si tak připomenou anglosaský svátek Halloween, při kterém děti tradičně obcházejí domy v sousedství a koledují si v nich sladkosti.

Již třetí ročník akce organizuje americká novinářka Dinah Spritzer-Richter, která hledala způsob, jak zvyk oživit v prostředí moderního velkoměsta, kde není chození od dveří ke dveřím nic běžného. Výsledkem je, že se do akce děti s rodiči předem registrují, v den konání pak dostanou mapu s vyznačenými domácnostmi a lokálními podniky, kde jim budou dveře otevřené. Na každém místě děti ještě před získání sladkostí zaplatí do kasičky, výtěžek i letos připadne SOS dětským vesničkám.

Jak to celé začalo? „Nechtěla jsem Čechům nutit nějakou americkou tradici, myslím, že jste si tu nucení do něčeho zažili až dost. Chtěla jsem proto udělat Halloween tak, abych při něm mohla něco vrátit zemi, která mě osobně dala tak moc,“ vysvětluje a dodává, že právě v Česku potkala svého muže a vychovává tu s ním sedmiletá dvojčata. Jako novinářka se Dinah věnovala tématu kojeneckých ústavů, dětských domovů a pěstounské péči a seznámila se tak s SOS dětskými vesničkami, které mají v Česku více než padesátiletou tradici.

Láskyplný domov pro každé dítě

Děti jsou zde v duchu motta „láskyplný domov pro každé dítě“ podporovány přímo v rodinách jak pěstounských, tak biologických, a také v domě na půl cesty, kde nacházejí radu a pomoc mladí dospělí na prahu samostatnosti, kteří opouštějí v osmnácti letech dětský domov nebo právě pěstounskou péči. I ve dvou krizových centrech pro ty nejakutněji ohrožené děti je kladen důraz na to, aby se u dítěte nestřídali pečovatelé a aby po prožitém traumatu děti našly ochranu v prostředí co nejpodobnějšímu prostředí rodinnému, než se situace v rodině upraví nebo než najdou rodinu novou.

Právě na podporu SOS vesniček se bude i letos vybírat do zapečetěných kasiček. „A věřte mi, když vidíte tříleté dítě, které s radostí dává peníze do charitativní kasičky s tím že ví, kam tyto peníze putují, nikdy na to nezapomenete. Vidím v tom smysl. Ukazuje nám to, jak moc se děti zajímají o ostatní a jak chtějí pomáhat jiným dětem,“ říká Dinah a dodává, že celá akce se vždy nese ve velmi veselém duchu, potkávají se při ní přátelé a zároveň je to příležitost seznámit se se svými sousedy.

Děti i rodiče potěší strašidelný dům

Letošní novinkou bude strašidelný dům, ve který se promění činžák v ulici Na Švihance na okraji Riegrových sadů. V místním podniku Café Švihanka se budou moci děti i rodiče výměnou za příspěvek na charitu osvěžit speciálními halloweenskými drinky.

„Pražané se našich účastníků často ptají, o co jde Jakmile jim vysvětlíme, že o charitu, vyjadřují nám podporu. Proto doufám, že se k dětem všech možných národností, které se koledování účastní, připojí co nejvíc pražských rodin či škol,“ dodává organizátorka akce Dinah Spritzer-Richter.

V prvním ročníku se vybralo asi 14 tisíc korun, loni 33 tisíc a i letos doufá Dinah ve zdvojnásobení loňské částky. V tomto roce je do akce zapojeno rekordních 250 domácností a podniků a očekává se účast 400 až 600 koledníků.

„Za aktivitu paní Dinah jsme moc vděční a mne osobně okouzluje její elán a nasazení. Děti se díky účastníkům halloweenské sbírky mohly zúčastnit několika úžasných výprav a výletů a odnesly si nezapomenutelné zážitky, pocit přijetí, vlastní hodnoty a přátelství na celý život. Na to samé využijeme výtěžek i letos,“ říká za SOS dětské vesničky paní Radka Koštialiková.