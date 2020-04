ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Právě tady v areálu bývalých městských jatek v Holešovicích totiž probíhal v „předkoronavirové“ době prodej ovoce a zeleniny i dalších domácích produktů. Je možná ironií osudu, že označení haly nápadně připomíná název slavného díla Hlava XXII od amerického spisovatele Josepha Hellera z roku 1961, v němž líčí především každodenní boj s vojenskou byrokracií, absurditou a nelogickými předpisy.

Také čeští farmáři si stěžují, že ve „válce“ s koronavirem od představitelů státu přicházejí často dost podobná nařízení. Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) skoro každý den oznamuje nové výjimky vyhlášených zákazů a opatrně otevírá některé provozovny. Venkovní tržiště však stále patří mezi nepovolenou formu obchodní činnosti. V úterý v televizním vysílání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) neurčitě prohlásil, že by mohlo dojít k určitému „rozvolnění“ po velikonočních svátcích.

Jiří Sedláček, předseda Asociace farmářských tržišť ČR, však Pražskému deníku řekl, že vůbec nezná podmínky. „Vládní představitelé ani úředníci s námi nekomunikují, mlčí. Chybí jim koncepce. Podle mě je to znak amatérismu – vždyť v každé krizi i ve válce musíte mít alespoň nějakou koncepci nebo plán,“ zlobí se Sedláček, jehož spolek organizuje tržiště v metropoli.

Tržiště bez nápojů a bez posezení

Sedláček argumentuje tím, že farmáři mají posudek ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) i Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) o tom, že venkovní prodej je z hlediska šíření nákazy bezpečnější než v uzavřených prostorách kamenných prodejen. „Součástí trhů by nebyl prodej občerstvení, nápojů ani možnost posezení,“ upřesnil Sedláček s tím, že prodejci jsou připraveni dodržet veškerá hygienická opatření.

„Naše zabezpečení by bylo na vysoké úrovni, a to jsme soukromníci. Byl jsem zrovna na pobočce České pošty, což je státní podnik, a lidé od sebe stáli na půl metru, holýma rukama mačkali displej,“ nechápal Sedláček.

Pokud by se skutečně měly po Velikonocích rozjet oblíbené trhy na Náplavce, počítá předseda asociace farmářských tržišť, že by místo obvyklých zhruba 90 stánků bylo třeba jen dvacet.

Holešovické trhy se rozběhnou rovněž regulovanou formou. Zástupcům magistrátu se po jednáních s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a ministerstvem zdravotnictví povedlo získat souhlas se zahájením prodeje zboží alespoň přes vstupy do haly 22 – tedy takzvanými výdejovými okénky.

Objednávky přes telefon, výdej u vstupu do haly

Na webu Pražské tržnice si budou moci zákazníci vyhledat kontakt na jednotlivé prodejce a si objednat zboží, které si pak vyzvednou u jednoho z dvou vstupů do haly. Výdej bude podle informací Pražského deníku zahájen už příští úterý v době od 8 do 13 hodin a budou rozděleny malé a velké objednávky.

Pan Doskočil, který pěstuje zeleninu a sazenice, prodává v holešovické tržnici už bezmála třicet let. „Nic podobného jsme od povodní nezažili. Holt se k tomu musíme nějak postavit… Snad toho moc nepůjde na kompost,” doufá jeden z prodejců Haly 22. „Jsem rád, že se podařilo alespoň něco domluvit. Je to dobrý systém, protože přivezu jen tolik zboží, kolik si ode mě lidé předem objednají. Může to fungovat,” věří farmář a dodává, že situace je pro něj i jeho kolegy skličující, protože hrozí, že budou muset kvůli koronaviru část úrody vyhodit.

„Bude to vyžadovat určitou dávku trpělivosti ze strany prodejců i nakupujících, ale společnými silami to určitě dokážeme,“ uvedl na facebookovém profilu primátorův náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě), do jehož gesce patří právě i Pražská tržnice v Holešovicích.

„A samozřejmě i nadále vyzývám vládu, ať zruší zákaz konání trhů. Pěstitelská sezóna začíná a drobní zemědělci potřebují plody své práce prodávat, aby udrželi svoji pěstitelskou činnost v běhu. Jde o ně, jde o nás, ale i o českou přírodu a krajinu!“ dodal Vyhnánek.