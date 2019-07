Záchranná kynologická skupina Městské policie hl. m. Prahy se řadí k nejlepším celkům svého druhu v republice, což potvrzují úspěchy ze soutěží i výkony při ostrých zásazích. K těm ostatně její členové bývají voláni i do středních Čech. Zvlášť pokud jde o vyhledávání lidí, kteří mohli zůstat zasypáni pod nějakým závalem. Kynologové pražských strážníků tedy nevychovávají jen hafany pro využití v rámci hlídkové služby; mají ve svém týmu i skutečné čtyřnohé záchranáře.

Pro případ součinnosti v naléhavých situacích si kynologové a jejich psi vyzkoušeli spolupráci s hasiči s lezeckou specializací, kteří se vedle běžné hasičské práce školí také pro akce, kdy pod nohama chybí pevná opora. Nebo pod tlapkami. Prostě: pro zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou, jak hasiči-lezci říkají.

Pokud se do takové práce zapojí zvíře, je to něco úplně jiného, než když jsou na místě pouze dvounožci. O tom se hasiči mohli přesvědčit nejen při praktickém nácviku oblékání psů do speciálního postroje, ale i při další činnosti s využitím automobilové plošiny: došlo na vytažení psa v podvěsu a následné slanění na zem.

Pomoc psů je nezastupitelná

„Hasiči-lezci se seznámili s chováním přítomných atestovaných psů a nacvičili manipulaci při potřebě přemístit psa na místo nasazení,“ ocenil v pátek praktické poznatky velitel říčanské stanice Roman Hejzlar. Připomněl, že taková spolupráce přichází v úvahu zejména při vyhledávání osob v sutinách zřícených budov.

Kynologickou skupinu pražských strážníků přitom hasiči povolávají především k vyhledávání osob zavalených sutinami. Ať už jde o důsledky výbuchu plynu, nehody na stavbách, zřícení střech vlivem řádění přírodních živlů – nebo třeba i v případě nezvládnutých krádeží kovu, kdy dojde k maléru při nelegální demontáži nosné konstrukce.

Nasazení psů je rovněž neocenitelné například při závalech během výkopových prací, nehodách v průmyslové výrobě, v případě sesuvu většího množství sněhu – a dokonce i při velkých dopravních nehodách, kde v troskách mohli zůstat zaklínění lidé, jejichž stav neumožňuje, aby se sami dostali ven či jen volali o pomoc.

Asistence citlivých psích čenichů je však potřebná nejen na místech, kdy je nutné zasypané lidi rychle vyhledat. Zadání bývá i opačné: ujistit se, že pod závalem nikdo nezůstal.