Hackeři zaútočili na internetový bazar Prahy. Získali tisíce hesel

Když magistrát loni na podzim zprovoznil internetový bazar, na kterém se lidé mohou zbavovat nepotřebných věcí za odvoz, jistě to myslel dobře. Jenže pro některé z návštěvníku serveru by se návšteva mohla změnit v noční můru. Stránku totiž napadli počítačoví piráti a odcizili až desetitisíce přihlašovacích údajů.

Z webu praho.nevyhazujto.cz zřejmě uniklo přes 30 tisíc přihlašovacích údajů. Hackerský útok nejspíš využil patrně špatného zabezpečení stránek. Problém je v tom, že podle expertů lidé často používají jedno heslo k více internetovým službám. Bohužel i k bankovnictví.

Podle vývojáře aplikací na serveru Lupa.cz Michala Špačka pražský web přihlašovací údaje neposílá zabezpečeným způsobem. „Celkem v databázi webu Nevyhazujto bylo necelých 35 tisíc e-mailů a hesel v čitelné podobě. Nemalou část z nich, odhaduji většinu, již někdo získal a zveřejnil," říká.

Hesla uživatelů magistrátního bazaru objevil již koncem minulého roku v masivní databázi 1,4 miliardy přihlašovacích jmen a hesel v čitelné podobě. "Byla to již minimálně od srpna známá kompilace dříve uniklých dat, ten soubor nebyl výsledkem nějakého nového útoku," říká na webu Lupa.cz a varuje: "Pokud máte na Nevyhazujto účet, považujte heslo k němu za uniklé, a to do doby, než provozovatel neprovede nápravu. Pokud ho používáte i jinde, tak si ho všude jinde změňte a přestaňte používat jedno heslo na více místech."

„Chyba byla okamžitě opravena,“ sdělil pro web iDnes.cz Roman Kmoníček, jeden ze zakladatelů firmy, která server Nevyhazujto provozuje. „Jakmile ověříme všechny ostatní metody a bezpečnost, budeme uživatele informovat a pošleme link pro obnovení hesla do konce tohoto týdne.“