Více míst pro nové žáky. Praha rozšíří kapacitu nejen na gymnáziích

ČTK

Hlavní město Praha bude rozšiřovat počet míst na čtyřletých gymnáziích. Do budoucna by se mohl navýšit až o 2000. Zástupci magistrátu a Středočeského kraje se na tom v úterý dohodli s ministrem školství Vladimírem Balašem (STAN). Novinářům to řekli pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a radní pro školství Vít Šimral. Podle nich se ukazuje, že v Praze není zájem o učební obory, ve který doufali zástupci průmyslu. Praha proto hodlá změnit strukturu středních škol ve prospěch maturitních oborů. V nejbližší době magistrát připraví podklady pro to, aby město získalo na jejich rozšiřování finanční podporu od státu.

Přijímací zkoušky na gymnázium - ilustrační foto. | Foto: ČTK