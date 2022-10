Na téměř zcela uzavřené Hradčanské náměstí se státníci začali sjíždět kolem poledne, český premiér Petr Fiala je na červeném koberci za asistence novinářských kamer, fotoaparátů a diktafonů vítal zhruba hodinu a půl. Jejich příjezdy sledovaly z prostorů ohraničených zátarasy skupiny lidí, kteří mohli projít po okraji náměstí. Prostor hlídaly podle zpravodajky ČTK desítky policistů, v pohotovosti byli i maskovaní policisté v horních oknech Pražského hradu a na střeše sousedního Arcibiskupského paláce.

Z druhé strany, u vstupu do Hradu od Prašného mostu, byla doprava plynulá. Občas projedla kolona vozů doprovázená policií, která přivážela účastníky summitu. Na Hrad kromě státníků mířily i skupinky turistů. Policisté, kteří vstup hlídali, je ale museli upozornit, že Hrad je kvůli jednání evropských politiků až do soboty uzavřen.

Do Prahy přijel také turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, nejdříve zavítal k tureckému velvyslanectví v Pevnostní ulici. Jeho kolona čítala odhadem dvacet vozů. Přivítal se se zhruba stovkou příznivců, kteří na něj čekali před budovou. Pozdravil se téměř s každým z nich, fotil se a usmíval. Strávil s nimi přibližně 15 minut, poté zašel do budovy velvyslaneství. Přítomno bylo také mnoho policistů, těžkooděnci a sanitka.

Ulice byla takřka neprodyšně uzavřena na zhruba 30 minut. Dokonce i rodiče dětí ze zdejší soukromé školky museli pro svoje dítě v doprovodu členů antikonfliktní jednotky. Po 13. hodině byl provoz na cestě k Hradu obnoven, ale i nadále se zde tvořily zácpy.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Erdoganovi příznivci čekali u turecké ambasády na prezidenta už dopoledne. Ještě před Erdoganovým příjezdem omylem zdravili jinou kolonu aut, zjistil reportér Deníku.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Jako první ze státníků, kteří se summitu účastní, dorazila na Pražský hrad islandská premiérka Katrín Jakobsdóttirová.

Vedoucí Úřadu Vlády České republiky Jana Kotalíková zveřejnila na Twitteru fotku prostor Pražského hradu, kde se bude odehrávat jednání státníků. "Jsme tu a je to překrásné," napsala.

V Praze byla už dopoledne Liz Trussová, předsedkyně vlády Velké Británie. V Kramářově vile ji přivítal český premiér Petr Fiala. Uvedl to na svém Twitteru. Je to vůbec poprvé, co nová předsedkyně britské vlády přijela do Prahy.

Summit doprovázel ráno protest hnutí Greenpeace. Aktivisté vypustili před Pražským hradem na Vltavu model žlutého plynovodu s nápisem Putin's Bloody Gas (Putinův krvavý plyn). Chtěli tím upozornit na nebezpečí používání fosilních paliv. Protestující se s transparenty a ve žlutém oblečení pohybovali také na Křižovnickém náměstí. Podle Greeanpeace se akce zúčastnilo přes dvacet aktivistů z Česka, Německa a Nizozemí. Uvedli to na svém Twitteru.

Před budovou ministerstva zahraničí na Loretánském náměstí se pak odpoledne uskutečnila demonstrace proti agresi Ázerbájdžánu na území Arménie.

S účastníky summitu se měl setkat také katarský emír Tamim bin Hamad Sání, ten ale odleděl z Česka už ve čtvrtek večer, potvrdil ČTK ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák. Důvodem podle něj bylo, že Brusel neodsouhlasil, aby se emír stal účastníkem čtvrtečního neformálního summitu evropských zemí. Podle Deníku N, který na odjezd emíra upozornil, odcestoval do Londýna.

Vládce Kataru do Česka přiletěl v úterý, ve středu jednal na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem a odpoledne s premiérem Petrem Fialou (ODS). Setkání se zúčastnilo i několik ministrů. Čeští politici s emírem jednali především o ekonomických otázkách. Mluvili o případných dodávkách zemního plynu do ČR. Dotkli se také otázky katarského velvyslanectví v Česku, podle emíra bude otevřeno v krátké době, pravděpodobně v nadcházejících měsících.

Obrazem: Největší bizjet na světě v Praze. Přistál s katarským emírem na palubě

Podle Jindráka si původně katarská delegace myslela, že emír bude přizván k části programu summitu, což ale Brusel neodsouhlasil. Ředitel hradní diplomacie odmítl, že by se emír "urazil". Zdůraznil, že bilaterální schůzka se Zemanem se uskutečnila v přátelské atmosféře a označil ji za skvělou. "Emír nechtěl dále v Praze zůstávat, protože mu bylo Bruselem přes úřad vlády definitivně potvrzeno, že nemůže být řádnou součástí dnešního summitu," poznamenal Jindrák.

Vyhodnotil si tak podle něj, že je pro něj efektivnější, aby se s jednotlivými státníky sešel individuálně při jiné příležitosti. Jindrák zdůraznil, že o účasti nerozhodovala česká strana, protože organizátorem summitu je předseda Evropské rady Charles Michel.