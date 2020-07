Nová pravidla rozdělování finanční podpory schválili minulý týden pražští zastupitelé i hlasy opozice. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se rychle na Twitteru pochlubil úspěchem svého stranického kolegy Víta Šimrala, který má v městské radě na starosti sport.

„Máme schválené dotace na sport! Nově podle systémových pravidel a ne podle rozdaných zájezdů do zahraničí pro zastupitele. Máme na to jednoduchý vzorec: počet členů klubů do 16 let věku X finanční náročnost vybavení sportovce a nákladnost pronájmu sportoviště = přidělená částka grantu,“ napsal primátor.

FLORBAL SLAVÍ

Jednoznačně pozitivní je změna systému například pro florbal. Jeho svaz vyčíslil letošní potřeby pražské mládežnické základny na 16 milionů korun a stejnou částku mu přidělil magistrát (viz. tabulka). Naproti tomu třeba Česká basketbalová federace (ČBF) má méně důvodů k euforii – dostane necelých 10 milionů, což je pouhá pětina požadované dotace. „Musíme respektovat nový způsob výpočtu přidělování dotací, který Praha zvolila. Basketbal je sport významně rozšířený napříč celým Českem, takže nemusí mít v Praze registrovaný takový počet hráčů jako třeba některé ostatní sporty,“ sdělil Pražskému deníku generální sekretář ČBF Michal Konečný.

Zastupitelé před týdnem odhlasovali individuální granty nad 200 tisíc korun v celkové výši zhruba 381 milionů. Necelou polovinu sumy představuje právě podpora rozvoje mládežnického sportu skrze asi padesátku sportovních svazů. Zbytek posílá magistrát jako příspěvky na provoz sportovních zařízení, na jejich investice i na několik desítek sportovních akcí.

Podle radního Šimrala ukázalo hlasování zastupitelů, že je na novém systému shoda. „V minulosti v rozdělování grantů nebyla nastavena žádná pravidla, my je naopak stabilizovali, nastavili jsme platnou metodiku, všechny koeficienty a výpočty jsou transparentně zveřejněny na webu Praha.eu., a to ještě dříve, než o nich jedná městská rada,“ upozornil Šimral.

Přidělování sportovních grantů, které v minulosti budilo řadu podezření, dnes podle Šimrala „zprůhledňuje“ i nově nastavený způsob práce komise pro sport, která žádosti posuzuje a dává doporučení radě. „Zasedání jsou veřejně přístupná a na webu Praha.eu je vždy vyvěšen zápis z jednání, postupy a metodika určení finančních částek u jednotlivých opatření,“ doplnil předseda komise Ladislav Kos (Piráti).

DOTACE ŘEŠÍ I POLICIE

V souvislosti s financováním sportu provedli předloni v červnu na magistrátu razii policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. V reakci na to odvolala tehdejší primátorka Adriana Krnáčová ředitelku úřadu Martinu Děvěrovou. Loni na podzim pak policie vyslýchala členy grantové komise z předchozího volebního období. Komisi tehdy vedl exministr a vlivný člen ČSSD Karel Březina. Městské státní zastupitelství tehdy ve stejném případu začalo stíhat devět lidí kvůli možnému zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Kvůli možným manipulacím se sportovními dotacemi na národní úrovni začal v červnu soud s pěticí funkcionářů včetně šéfa České unie sportu Miroslava Jansty a bývalého šéfa fotbalové asociace Miroslava Pelty.