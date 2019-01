Praha - Bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov kvůli zdravotním problémům nepřijede na plánovanou návštěvu Prahy. Ve středu o tom rozhodli jeho lékaři. Informovali o tom organizátoři mezinárodní konference, které se měl Gorbačov zúčastnit. Akce se podle organizátorů neruší, očekávaný Gorbačovův projev se bude pouštět ze záznamu. Podle Gorbačovovy nadace není onemocnění vážné.

Otec perestrojky, oblíbenec Západu, ale i Krvavý Míša. Někdejší první a současně poslední sovětský prezident a nositel Nobelovy ceny za mír Michail Gorbačov si protichůdných přezdívek vysloužil mnoho. | Foto: ČTK/AP/Ivan Sekretarev

„Ve středu ráno jsme dostali zprávu, že Michailu Sergejeviči Gorbačovovi se v noci udělalo špatně, byli povoláni jeho lékaři a rozhodli, že po několik týdnů nesmí opustit Moskvu," řekl pořadatel konference Milan Syruček. „Konference se bude určitě konat, je přihlášeno na tři sta účastníků," dodal.

Gorbačov měl být v Česku tři dny

Jaké zdravotní problémy Gorbačova postihly, Syruček neuvedl. Před dvěma lety byl bývalý sovětský prezident hospitalizován kvůli potížím s cukrovkou. Organizátoři konference upozorňovali na známé zdravotní potíže Gorbačova již minulý týden. Počítali s tím, že by mohly ovlivnit jeho program.

Podle sdělení moskevské Gorbačovovy nadace se zdraví bývalého sovětského prezidenta dramaticky nezhoršilo. „Skutečně zrušil na radu lékařů cestu do Prahy, ale pracuje normálně a do sídla fondu dojíždí každý den. Cesta do Prahy by byla velkou zátěží na jeho organismus, proto lékaři doporučili, aby ji odvolal," citovala z prohlášení nadace agentura TASS.

Gorbačov měl v Praze strávit tři dny, během nichž bylo v plánu také setkání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. Na konferenci chtěl přednést projev o hrozbách pro evropskou bezpečnost a výzvách, které zpochybňují mírový vývoj v Evropě. V pátek měl pokřtít Syručkovu knihu „Michail Gorbačov – Uchránil Prahu před krveprolitím?", k níž bývalý sovětský vůdce napsal úvod.

V roce 1990 dostal Nobelovu cenu

„Nabídl, že konferenci pošle svůj projev na videozáznamu a ze srdce si přeje, aby se konference i bez jeho přímé účasti určitě konala. Kromě tohoto poselství připravujeme během konference přímé spojení s Michailem Sergejevičem," uvedl Syruček.

Gorbačov zahájil po nástupu do čela sovětských komunistů v roce 1985 změny, které měly reformovat komunistický systém a dodat sovětskému impériu novou sílu. Sovětský svaz se ale rozpadl a systém se zhroutil. V roce 1990 byla Gorbačovovi udělena Nobelova cena za mír.

Na konferenci vystoupí Kavan a Kmoníček

Konference nazvaná „Celková bezpečnost po studené válce. Jak řešit nové problémy? Evropská bezpečnost a Rusko" se bude konat od 16. do 18. září. Zúčastní se jí mimo jiné bývalý britský ministr zahraničí David Owen, někdejší šéf české diplomacie Jan Kavan nebo ředitel zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček.

