Charitativní sbírku zahájila starostka Prahy 2 Jana Černochová v pondělí 30. listopadu na náměstí Míru poblíž vánočního stromu. "Kdybyste chtěli pomoct a udělat na Vánoce radost opuštěným psům a kočkám společně s námi, budeme moc rádi! Sběrné místo bude stát na náměstí Míru až do 19. prosince," vyzvala k pomoci na svém facebookovém profilu.

„Praha 2 byla vůbec první městskou částí, která se do projektu Giving Tuesday zapojila. Rok od roku lidé přinášejí víc dárků. Minulý rok jsme už rozváželi dary ze sbírky nákladním autem. Pro mne je to jasné znamení, že na Dvojce žijí lidé s velkým srdcem a doufám, že v téhle tradici se tu bude ještě dlouho pokračovat. Předem děkuji všem, kteří se do sbírky pro opuštěná zvířata zapojí i tentokrát,“ řekla starostka.

Sběrná nádoba, v již obvyklém žlutém provedení, je letos pro účel veřejné sbírky psího krmiva, hraček a dalších potřeb umístěna hned vedle vánočního stromu. Sbírka bude ukončena v sobotu 19. prosince večer a ráno, ve čtvrtou adventní neděli 20. prosince, pracovníci úřadu městské části společně s radními darované předměty rozvezou přímo do vybraných útulků v Praze Libni, Bohnicích a v Lysé nad Labem.

A co útulky pro své čtyřnohé svěřence potřebují? Krmivo, podestýlky, vodítka, obojky, desinfekční prostředky, antiparazitika, kloubní výživu a vitamíny a samozřejmě také pamlsky.