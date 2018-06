Ghetto Jižák? Praha chce na Jižní Město vystěhovat chudé

Hrozí na Jižním Městě vznik nového ghetta? Někteří obyvatelé se toho obávají. Pražští radní totiž chtějí za půl miliardy korun opravit zdevastovaný hotel Opatov, který patří městu, a nastěhovat do něj sociálně potřebné. Projekt počítá se vznikem 342 malometrážních bytů, převážně s dispozicí 1+1 nebo 2kk.

Lídr opozičního Hnutí pro Prahu 11 a bývalý starosta městské části Jiří Štyler považuje plán za „destruktivní akt sociálního inženýrství“, který přispěje k růstu kriminality a prohloubení problémů v lokalitě, jež je už dnes komplikovaná. „U nedaleké ubytovny Sandra, kde přebývají hlavně zahraniční dělníci, už několikrát od začátku roku hořela auta. Plán nastěhovat další stovky sociálně slabých lidí na jedno místo považuji za příklad katastrofální sociální politiky v podání magistrátní ČSSD a hnutí ANO. Je navíc příznačné, že s námi město ten citlivý a podle mě i předražený záměr vůbec nekonzultovalo,“ zdůrazňuje Štyler. Zmíněné požáry aut v současnosti vyšetřuje policie.

Spor s městem se přenesl i do velmi napjatých vztahů Štylerova hnutí se současným vedením Prahy 11. To se prý podle Štylera odmítá budoucností bývalého hotelu Opatov zabývat a Hnutí pro Prahu 11 i kvůli tomu zablokovalo program čtvrtečního zastupitelstva. Obavy ze vzniku nového sociálního ghetta vyjadřují lidé také na internetu. „Stěhovala jsem se do klidu. Teď se situace rapidně mění. Nebudu čekat a dám hned inzerát na prodej bytu, abych ho prodala ještě před vznikem ghetta,“ svěřuje se jedna z obyvatelek Jižního Města.

Půjde o hybridní bydlení

Není překvapivé, že Štylerovo hnutí využije kauzu v předvolební kampani už na pozítří svolalo před hotel Opatov podpisovou akci proti přeměně zchátralého věžáku na sociální ubytovnu. S kumulací velkého počtu sociálně slabších jedinců na jednom místě nesouhlasí ani někdejší šéf vládní Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

„Na jednu stranu je chvályhodné, že se město snaží pomoct zranitelným lidem, kteří třeba nemají na komerční bydlení. Na druhou stranu to jde zcela proti trendu sociální inkluze. Nejde jen o větší hrozbu rizikového chování ze strany některých jedinců. Není ani ideální sestěhovat k sobě stovky seniorů nebo samoživitelek. Sociálních bytů by měly být vedle sebe maximálně desítky, spíš ale jednotky,“ myslí si Šimáček.

Podle magistrátu nebude opravený hotel sloužit problémovým osobám. „Je určen lidem s nízkými, leč pravidelnými příjmy, například se-niorům či mladým rodinám,“ píše se v důvodové zprávě k záměru, který radní schválili. minulý týden. Obavy ze vzniku vyloučené lokality se snaží rozptýlit i radní pro oblast bydlení Radek Lacko (ANO).

„Půjde o tzv. hybridní bydlení obsazení prostor a bytů bude velmi různorodé, žádné ghetto nevznikne. Byty přidělujeme na základě propracované metodiky. Získají je například senioři, handicapovaní, matky samoživitelky, mladí jako startovací bydlení, dále profese důležité pro chod města. Nefunkční objekt proměníme na domov pro více než tři stovky domácností, vrátíme do něj život. Pro místní obyvatele je to jednoznačně dobrá zpráva,“ tvrdí za město radní Lacko.