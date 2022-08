Prsty do V za druhé světové války zpopularizoval britský premiér Winston Churchill, při demontáži socialismu u nás v roce 1989 pak dramatik a pozdější prezident Václav Havel. Autorem instalace je výtvarník Jan Slovenčík, za nápadem na umístění plastiky je pak hudební manažer a podnikatel Antonín Sebastian Milata. "Když stojíte před sochou, je to Havlovo V, z oken ambasády je to trochu jiný symbol," připomíná Milata fakt, že v některých zemích véčko z prstů dlaní k sobě znamená, že dotyčného posíláte někam.