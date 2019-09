Gastonův osud v srpnu před sedmnácti lety sledovalo mnoho lidí v podstatě přímém přenosu. Rozbouřená Vltava zaplavila také areál zoo v Troji a zvířatům začal boj o život. Lachtana voda unesla až druhý den. „On nechtěl nikam plavat, neustále se pral s proudem a chtěl nazpátek. Pak už byl tak vyčerpaný, že usínal a my jsme okolo něj plavali,“ uvedl tehdy pro Český rozhlas ošetřovatel lachtanů z ústecké zoo Vít Starecký.

Právě v Ústí nad Labem se konal první neúspěšný pokus o Gastonovo vylovení. Na břeh Labe se lachtana podařilo dostat až v německém městě Lutherstadt-Wittenberg nedaleko Berlína. Jenže Gaston uhynul při převozu zpět do českého hlavního města na infekci plic a vyčerpání organismu. Jeho fanouškům zbyla jen smutná vzpomínka…

Nedělní akce ovšem byla naopak veselá. Jak připomněl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek, pražská zoo chová lachtany už 85 let. V roce 1934 jí totiž první dva daroval Vlasta Burian. Konkrétně šlo o lachtany kalifornské Batula a Hýtu. „Vlasta Burian prý měl pražskou zoo moc rád a často sem chodíval. Lachtani, které pořídil z Ameriky prostřednictvím německého obchodníka Hagenbecka, pak návštěvníkům zoo rozdávali stejné dávky zábavy a radosti jako Burian svým divákům z jeviště a filmového plátna,“ uvedl ředitel Bobek v tiskové zprávě.

Jak rychle plave lachtan?

Nyní na slavné předky může navázat právě Eda, který přišel na svět 31. května 2019. „Jméno pro nejmladšího člena pražské lachtaní skupiny tentokrát vybrali sami návštěvníci,“ sdělila mluvčí Lenka Pastorčáková. Podle legendární vodní slalomářky Šárky Hilgertová, která se zúčastnila křtin malého lachtana, jméno sedí. „Tak, jak jsem ho viděla, je to prostě malý, roztomilý, tříměsíční lachtánek,“ dodala dvojnásobná olympijská vítězka s tím, že s rodinou bude k lachtanům ráda vracet.

Plavkyně Barbora Seemanová, která vyniká ve volném stylu, zase s nadsázkou poznamenala, že právě od lachtanů by se mohla i něčemu přiučit. „Možná, že kdybych je pravidelně pozorovala a učila se od nich, lépe bych se pak vlnila. Jejich styl vlnění je totiž dokonalý,“ usmála se. Vrchní chovatel Jakub Mezei konstatoval, že lachtan jihoafrický dokáže plavat rychlostí až 50 kilometrů v hodině - v případě útoku žraloka bílého pak ještě mnohem rychleji.

„Když jsem se hodně rozjel, tak jsem jel třeba 20 kilometrů v hodině. Ovšem jednou, bylo to v Africe, se za naší kanoí objevil hroch, a to se to pak pádlovalo. Takovou rychlost jsme nikdy předtím nevyvinuli,“ glosoval tento poznatek Martin Doktor, bývalý olympijský šampion v rychlostní kanoistice a dnes sportovní ředitel Českého olympijského výboru.

„Součástí slavnostního programu bylo také plavání Mezeie s Edovým otcem, lachtanem Melounem. Mezei jeho prostřednictvím ukázal návštěvníkům, čemu všemu se Eda začne zhruba za rok učit, především proto, aby perfektně zvládal absolvování veterinární prohlídky,“ dodala mluvčí pražské zoo Pastorčáková. Edu tak teď budou lidé moci pravidelně vídat také ve velkém expozičním bazénu v areálu trojské zahrady.