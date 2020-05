Dvojka sobě obdržela před měsícem od správy pražských náplavek, firmy Trade Centre Praha (TCP) výpověď kvůli opakovanému porušování pravidel provozu náplavek. Spolek však sepsal petici, kterou podepsalo více než čtyři tisíce lidí, včetně řady významných osobností. Za její záchranu se postavili zástupci Prahy 2 i spolek Ohleduplná Praha. Nyní se mu podařilo přimět vedení města k jednání.

Trade Centre Praha (TCP) nabídla nové podmínky. Loď je majetkem Pražské paroplavební společnosti, která ji pronajímá spolku Dvojka sobě. Tomu však vypršela před pěti měsíci nájemní smlouva. V příštích pěti dnech ji skončí i pronájem nábřežní hrany.

Podle nového návrhu si loď od Pražské paroplavební společnosti pronajme TCP, která ji následně podnajme na základě řádné smlouvy spolku Dvojka sobě. Tento princip by mohl fungovat do konce roku, kdy TCP vyhlásí otevřené výběrové řízení. Do něj se spolek Dvojka sobě může přihlásit.

Tato varianta je podle kurátora pražských náplavek Petra Hozmana v tuto chvíli jediná možná. „Od doby, kdy jsem nastoupil na pozici kurátora, se věnuji primárně lodi Avoid a problémům, které jsou s ní spojené. Upřímně bych raději řešil její další program. Za tu krátkou dobu jsem nezaznamenal ze strany TCP nebo mého předchůdce Jiřího Sulženka žádnou ambici loď odstraňovat, nahrazovat ani ji jinak kulturně dehonestovat,“ řekl Hozman.

Pomoc odmítáme, říká spolek

Ředitel spolku Ivo Slavík ale nabídku odmítl a požaduje stažení výpovědi ze strany TCP. Podle něj byly stížnosti na hluk na lodi neoprávněné, neboť hluk vznikal povětšinou po skončení programu lodi a na jiných místech náplavky.

„V souladu se stanoviskem zastupitelského klubu Pirátů Prahy 2 soudíme, že dodatečně sdělené důvody výpovědi nebyly dost průkazné. Stížností na hluk bylo v roce 2019 celkem patnáct, z toho čtyři s videozáznamem. Ze všech byl jen jeden pořízen po hodině nočního klidu, konkrétně ve 22:18 hodin (sobota 7. 9. 2019), kdy je na videu vidět poloprázdná loď s party stany, kde evidentně zábava již skončila a stany se sklízí. Již na první pohled nešlo o běžnou produkci této lodi. Jediná oficiální písemná výtka společnosti TCP spolku provozující loď Avoid je datovaná 12. října 2018,“ uvedl Slavík.

Pokud spolek Dvojka sobě nebo provozovatel občerstvení na lodi, Petr Pošvic z agentury Liver Music, nebudou mít zájem pokračovat v provozování lodi Avoid uzavřením smluvního vztahu přímo s TCP, vyhlásí Trade Centre Praha na provoz lodi otevřené výběrové řízení, jak už to úspěšně udělalo při hledání provozovatelů nově opravených kobek na Rašínově a Hořejším nábřeží. Dvojka sobě se samozřejmě bude moci výběrového řízení zúčastnit.

Dopis na magistrát

Slavík v tom případě ale bude požadovat investované náklady zpět. „Pokud by zůstal na stole návrh TCP, je třeba kompenzovat přímé investice do lodi, aby byla způsobilá ke kotvení a veřejnému provozu. Od roku 2011 je to asi 11 milionů korun. Dále je pak potřeba prostřednictví soudních znalců ocenit podíl Dvojky sobě na zhodnocení náplavky mezi lety 2007 až 2019. To bude trochu komplikovanější proces, který může podle předběžného odhadu dojít k desítkám milionů korun. V tomto modelu by pak nebylo zřejmě možné očekávat participaci Dvojky sobě,“ dodal Ivo Slavík.

Slavík společně s dvěma desítkami známých osobností sepsal dopis primátorovi Zdeňku Hřibovi a pražským radním, ve kterém je žádá o záchranu. V dopise se přimlouvají například spisovatelé Jáchym Topol a Michal Viewegh či zpěvačka a herečka Monika Načeva.

Podle signatářů dopisu jsou důvody výpovědi účelové. „Zmíněné okolnosti jen dále posilují naše přesvědčení, že důvod pro výpověď je nepřesvědčivý a smyšlený a snahou společnosti TCP a magistrátu hlavního města Prahy je zbavit se Avoid Floating Gallery, za každou cenu,“ píše se v dopisu.