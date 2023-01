„Napadání bylo dlouhodobé. A stupňovalo se. A tak se stalo, že došlo na trestní oznámení a policie ho vyprovodila z bytu,“ vzpomíná Gabriela z Prahy.

Vyhráno však ještě zdaleka neměla. Musela se totiž vyrovnat s e-mailem od třídní učitelky, která napsala na OSPOD, že Gabriela chodí v půl páté z domu bůh ví kam. A nechává bez dozoru i svou malou dceru.

Gabriela K.Zdroj: archiv Gabriely K.

„Navštívila mě paní kurátorka, které jsem vysvětlila, že jako matka samoživitelka chodím na pátou hodinu do arcibiskupství uklízet. A protože peněz nebylo nazbyt, chodila jsem ještě na devátou do druhé práce. A pracovala jsem i jako projektová manažerka ve stavební firmě.“

E-mail, který třídní učitelka směřovala rovnou na OSPOD, Gabrielu ranil. „Paní učitelce jsem říkala, jak to je, jak se musím ohánět. A že kluci jsou už velcí, takže se o malou sestřičku dokáží postarat. Z první práce jsem se navíc vždy vrátila ještě v sedm ráno domů, abych je všechny vypravila do školy. A přesto napsala takový mail… Usmívala se na mě, dělala, že má pro mě pochopení… A pak taková kudla do zad. Když mi paní kurátorka dávala ten e-mail přečíst, rozplakala jsem se,“ vrací se zpátky v čase Gabriela, která nevěděla, kam se obrátit.

„Netušila jsem, že existují nějaké příspěvky od státu, na které jsem měla jako matka samoživitelka nárok. O žádný příspěvek jsem si nepožádala, protože jsem nikdy nebyla v situaci, že bych potřebovala pomoc.“

Jenže když bývalý přítel a jeho rodiče odnesli z bytu ledničku, pračku i další spotřebiče a Gabriela neměla ani jak dětem ohřát jídlo, pochopila, že musí spolknout svou hrdost a o pomoc si říci.

Příspěvek zkomplikovala válka

„Bohužel se ale moje žádost o příspěvek na hmotnou nouzi vůbec neřešila, protože v tu dobu přišli Ukrajinci… A tak mi paní kurátorka doporučila nejrychlejší řešení – abych zažádala neziskovou organizaci Klub svobodných matek.“

Organizace jí pomohla nejen s ošacením a nájmem, ale v současné době ji zaměstnává v nové prodejně s charitativním oblečením.

„A díky těmto andělům z Klubu svobodných matek jsme měli i krásné Vánoce,“ usmívá se Gabriela. Ale po chvíli ji tvář zahalí smutek.

„I když krásné Vánoce… Jak se to vezme… Před svátky mi lékaři zjistili rakovinu děložního čípku. Dětem jsem nechtěla kazit Vánoce, ale na konci ledna mě čeká operace…“

Její přání do budoucna je tak jasné. Zdraví. „A to nejen pro sebe, ale i pro druhé. Všichni jsme tu v životě jen na chvíli. Proto neberme věci jako samozřejmost. Važme si jeden druhého a naučme se pomoc nejen přijímat, ale i dávat… A děkujme za všechny hodné lidi, kteří jsou kolem nás…“

Klub svobodných matek ve zkratce

Nezisková organizace, která funguje šestým rokem, poskytuje rodinám samoživitelů finanční, materiální a odbornou pomoc. Pomáhá s financemi na zajištění potravin a nákladů na bydlení, dětem hradí obědy ve školách a školkách, letní tábory a vánoční dárky.

Příjemci pomoci jsou důkladně prověřováni. Organizace spolupracuje s terénními sociálními pracovníky, azylovými domy a pobočkami Úřadu práce.

Klub svobodných matek má charitativní obchod a e-shop s oblečením.

Pomoc rodinám je rychlá a přímá. Pokud samoživitel pošle žádost, která splňuje požadované náležitosti, finanční podporu na účtu má během pár dní.

Každý měsíc finanční pomoc míří k více než stovce rodin a k dalším rodinám pak ve formě materiální pomoci.

Neziskovka funguje na základě darů od jednotlivců a firem. V roce 2022 finanční pomoc přesáhla 11 milionů korun, materiální pomoc je v řádech tun. Zároveň Klub svobodných matek zajistil více než 700 vánočních dárků pro děti samoživitelů za necelý milion korun.