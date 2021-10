V Praze žijící autor map vyloučených lokalit také považuje „kroužkování“ kandidátů hnutí STAN na společných kandidátkách s Piráty za určitým způsobem neférové a za katastrofu pro stranu Ivana Bartoše.

„Souhlasím s tvrzením, že Piráti sehráli roli kamikadze, který potopil Babišovu loď. Myslím si, že šli do spolupráce se Starosty s velmi otevřeným hledím a hodně na to doplatili,“ řekl dále Gabal, podle kterého by v této situaci pro Piráty stála za úvahu varianta alespoň částečného přechodu do opozice.

Vypovídá výrazný náskok koalice Spolu před Piráty a Starosty, v metropoli ještě mohutnější než celostátně, o konzervativním naladění Čechů a Pražanů obzvláště?

Evidentní je to, že velká města zvrátila celkový poměr sil. „Vytáhla“ nahoru obě koalice a zejména pak Spolu. Mám hypotézu, kde se vzala její síla. Jednak na sebe přitáhli roli hlavního oponenta hnutí ANO. A pak se také Andreji Babišovi podařilo posunout osu základního střetu „dovnitř“ mezi obě koalice. Tím pádem byli voliči vystaveni dilematu, jestli tlačit na souhrnný zisk těch dvou koalic nebo se pokusit „vytáhnout“ jednu z nich. Zdá se, že zvítězila druhá volba. Posunutí té osy pomohlo jak Spolu, tak ANO. Zároveň si myslím, že i řada kmenových voličů menších stran, jako jsou Zelení, volila jednu z koalic, aby zabránila vítězství ANO.

Hodnotová orientace voličů tedy podle Vás nehrála takovou roli?

Vy umíte určit, jaké hodnoty vyznávají Starostové? U Pirátů je to už jasnější. Každopádně je ale koalice Spolu hodnotově více „vybarvená“, i když je každá z jejích tří stran jiná. A lidé mají s těmito stranami zkušenost. Zatímco u Starostů neurčíte program a Piráti jsou relativně nový projekt, který za čtyři roky neprojevil nějaké silné hodnotové nebo ideové prvky. Na druhou stranu hlasování na ambasádách v zahraničí vyhráli Piráti a Starostové zcela suverénně. Má dcera studuje v Holandsku. V Haagu stála hodinu a půl ve frontě, aby mohla odvolit. V té frontě byli skoro samí studenti.

Neobáváte se toho, že i vzhledem k „vykroužkování“ Pirátů bude nová vláda nadmíru pravicová a bude věnovat menší pozornost problémům chudoby či klimatické změny? Což jsou shodou okolností i „Vaše“ témata.

Sdílím tyto obavy. Ze sněmovny de facto zmizela liberální levice a zelená agenda. Tu by měli reprezentovat právě Piráti, protože jsou v Evropském parlamentu ve frakci Zelených. Takto zesláblí ale neprosadí nic. Díky Hamáčkově diletantismu máme parlamentní poměry bez jakékoliv levice a díky nevýkonnosti Zelených bez agendy klimatické změny. Což je neuvěřitelné. V parlamentu naopak drtivě převažují strany, které jsou proti tomu. A to je pro nás velký problém. Já sám jsem naposledy kandidoval do Senátu a věnoval tomu nějaké peníze právě proto, abych alespoň trochu zviditelnil a nastolil agendu klimatické změny. Nepočítal jsem s tím, že se tam dostanu.

Jako poslanec jste se věnoval především bezpečnosti, obraně a zahraniční politice. V tomto ohledu předpokládám, že jste s výsledkem voleb spokojen?

Aniž jsme si toho z mnoha důvodů všimli, tak v bezpečnostní a obranné oblasti procházíme obrovskou změnou. Uvidíme, do jaké míry na to bude nová koalice schopná reagovat. Zrod protičínské osy v Indopacifiku, k níž náleží USA, Austrálie a Británie, úplně vyklízí americký zájem z Evropy a transatlantických vztahů. My se s tím musíme nějak vypořádat. Debata o tom přitom ještě ani nezačala.

Vidíte mezi nově zvolenými poslanci za Prahu a střední Čechy vhodné adepty na ministry nebo ministryně?

Vnitřní debata u Pirátů rozhodne, jestli zůstanou v koalici nebo jen ve sněmovně. Myslím si, že při daných výsledcích bude dost velká „rvačka“ o obsazení rezortů. Třeba Olgu Richterovou považuji za výbornou poslankyni. Nedokážu ale posoudit, do jaké míry by se dokázala „neutopit“ v šílené, masivní agendě Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam řídíte správní úřad, který vyplácí a obhospodařuje obrovské množství peněz – dávkových, důchodových atd. V té oblasti musí ministr něco dělat a nemá moc času na politiku. Viděli jsme, jak Jana Maláčová začala dělat politiku vysloveně extremistickým způsobem a vlastně úplně vybočila z toho ministerstva. Sociální agendy postavila proti rozpočtovým a hospodářským, což působilo hodně absurdně.

V táboře Spolu máte své „favority“?

Nebudu říkat konkrétní jména, protože nechci nikomu ublížit. Jednání o tom, jak se rozdělí rezorty, budou hodně složitá a pro obě koalice to bude velká zkouška. Většina ze „špičkových“ poslanců může mít ambici řídit nějaké rezorty. ODS má obecně hodně zkušené poslance typu Marka Bendy nebo Bohuslava Svobody. Vlastně oni nemají nezkušené poslance. V oblasti, která je mi blízká, zmíním jen Janu Černochovou pro ilustraci toho, jak jsou předpoklady pro exekutivu komplikované. Ona je „zbraňový exponent“. Na druhou stranu se naučila hodně v oblasti obrany. Věnovala se tomu a myslím si, že do toho vidí. Tu hysterickou zbraňovou agendu považuji v jejím případě spíš za názor, nikoliv čistý volební kalkul. Ostatně šéf sněmovny Radek Vondráček nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil se v tom také svezli. A pirátský poslanec Jakub Michálek hlasoval pro zbraňový zákon (ukotvení práva na použití zbraně za vymezených podmínek v Ústavě – pozn. red.), což je pro mě těžko pochopitelné. Je to dost kuriózní postoj u právníka a člověka, který má ambici zajišťovat právní stát. V Evropě by se dost těžko hledalo něco podobného.

Co očekáváte od nové vlády?

Doufám, že uvidíme nadvládu politiky nad exekutivou. Bude totiž nutné řešit vážné otázky. ODS se bohužel svezla a nechala strhnout nejen do zbraňového zákona, ale i do stomiliardové sekery. Napravování rozpočtu bude hodně bolestivá záležitost a bez zásahu do daní se nejspíš neobejde. Uvidíme, jak se o to členové budoucí vlády podělí. Vznikající koalice teď čerpá svou popularitu a sílu z toho, že porazila Babiše. V normálním provozu ale bude muset prokazovat svou kompetenci a sílu i jinde než v hádkách s demagogem – ve vyvažování státního rozpočtu, překonávání odporu k řešení klimatické změny, rozvoji zanedbané dopravní infrastruktury, přechodu na udržitelnou elektromobilitu atd.

Soudržnost protibabišovské aliance tedy časem nutně pomine?

Jistě. Postoje ke Green dealu i dalším evropským agendám budou velmi ostrou zkouškou koaliční soudržnosti. Myslím si, že se tam odehraje leccos. Máme jedenáct let na to, abychom dosáhli uhlíkové neutrality. To znamená, že nová koalice musí udělat zásadní změny. Řeči o tom, že musí přemoct Evropskou komise, aby pozastavila Green deal nebo snižovala ceny emisních povolenek, jsou kampaňové a populární. Takhle ale ta politika reálně vypadat nebude. Tím spíše, že budeme mít úplně jiného partnera v Německu.

Kdo je Ivan Gabal

Narodil se v roce 1951 v Praze. Po studiu sociologie na Filozofické fakultě UK pracoval v akademii věd. Patřil k zakladatelům Občanského fóra a vedl i jeho volební kampaň. Začátkem 90. let byl vedoucím oddělení politické analýzy Kanceláře prezidenta republiky. Po sametové revoluci také řídil vlastní sociologickou agenturu, která řešila mj. analýzy z regionálního a sociálního rozvoje. Agentura realizovala několik zakázek pro stát. Při premiérovém pokusu o zvolení do Senátu v obvodu Praha 12 před šesti lety neuspěl. O rok později se mu podařilo získat poslanecký mandát jako nezávislému v čele kandidátky KDU-ČSL ve Středočeském kraji. Znovu neúspěšná naopak byla jeho opětovná kandidatura do Senátu v roce 2018 (za Zelené). Spolupracoval také na Strategickém a Metropolitním plánu Prahy jako expert pro IPR Praha.