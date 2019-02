Praha - Vesmír ji zajímal odjakživa. V současnosti patří mezi přední odborníky ve svém oboru. Fyzička Kateřina Falk si při práci „hraje" s lasery a do budoucna má velké plány - nadchnout lidi pro vědu a podporovat dívky ve fyzice.

Kateřina Falk: „Fyzika je neuvěřitelně zajímavá věc, která nám pomáhá chápat svět kolem nás. Člověk si navíc v práci hraje s lasery. Je to neuvěřitelně tvořivá věc." | Foto: archiv Kateřiny Falk

Rodačka ze Zlína procestovala díky vědě celý svět. Zpátky domů ji přilákaly lasery. Nyní bydlí s rodinou v Praze a pracuje v moderním vědeckém pracovišti ELI v Dolních Břežanech. Pomocí laserů tam zkoumá vesmír.

Kateřina Falk je extrovertka a tak trochu šťastlivec. „Vždycky jsem byla výstřední," řekla o sobě mladá vědkyně s dredy na hlavě a piercingem v obočí. Její nadšení pro vědu je znát od začátku našeho povídání. V životě už toho dosáhla hodně, žije si svůj dětský sen.

Vydat se na vědeckou dráhu se rozhodla už v devíti letech. „Nejprve mě lákala astrofyzika. Poté jsem měla období, kdy jsem chtěla být aeronautická inženýrka a stavět raketoplány," popsala. „Kolem šestnácti let jsem si přečetla první knihu o astrofyzice Slunce, tam jsem se poprvé dozvěděla o fyzice plazmatu," vyprávěla s nadšením. Tomuto oboru se věnuje dodnes.

Své nadšení přenáší dál

Ačkoliv patří mezi největší odbornice, fyziku umí vysvětlit i naprostému laikovi. Právě toho chce do budoucna využít a věnovat se více popularizaci vědy. „Zabývám se studiem hustého plazmatu, specificky hmotou, kterou nalezneme uvnitř Jupitera a dalších velkých planet" vysvětlila. V laboratoři si zkrátka laserem vytvoří podmínky, jako ve vesmíru, které pak dalším laserem zkoumá.

Na přednáškách pro veřejnost předává své nadšení ostatním. „Fyzika je neuvěřitelně zajímavá věc, která nám pomáhá chápat svět kolem nás. Člověk si navíc v práci si hraje s lasery. Je to velice tvořivá záležitost," popsala. Sama ale ví, že udržet se ve vědě není jednoduché. Hlavně vědkyně mají v Česku problém, když odcházejí na rodičovskou dovolenou. Nejen proto se chce zaměřit na podporu studentek.

Do tajného výzkumu zbraní nechtěla

I jí v kariéře pomohla učitelka na gymnáziu, když jí poradila přihlásit se na studia do ciziny. Udělala zde maturitu a chtěla pokračovat studiem fyziky na pražské matematicko-fyzikální fakultě. S britskou maturitou ale měli tehdy na Matfyzu problém. Tak se přihlásila do Londýna na jednu z nejprestižnějších škol světa. A vyšlo to.

Její zápal pro fyziku ji o pár let později dovedl až do americké Národní laboratoře v Los Alamos, známou vývojem atomové bomby. Tři roky se zde věnovala výzkumu vesmíru a práci ji nabízeli i do budoucna. „Pozice v Los Alamos vyžadovala účast na tajném výzkumu pro zbraně masového ničení. Tam jsem nechtěla zacházet," vysvětlila. V USA navíc s manželem nechtěli zůstávat natrvalo.

Dnes spolu v Praze vychovávají dceru. Recept na to, jak zvládnout rodinu i náročnou vědeckou kariéru má jednoduchý. „Vzala jsem si Švéda," říká s tím, že se s manželem starají o domácnost a rodinu rovným dílem.

Kateřin Falk:- narodila se v roce 1984 ve Zlíně

- studovala St. Leonards School ve Skotsku, poté Imperial College v Londýně a Oxford

- podílela se na výzkumných projektech po celém světě, mimo jiné pracovala v americké Národní laboratoři v Los Alamos

