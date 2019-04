Praha bude stát proti konkurenci 161 dalších měst. Loni se umístila na 38. místě, ovšem účastníků bylo jen 68. O lepší letošní výsledek usilují společně Národní muzeum, které je organizátorem pražské výzvy, a trojská zoologická zahrada.

„Je to unikátní celosvětová soutěž s jediným cílem, zachytit co největší množství fotek živé přírody ve městech. Stačí si stáhnout aplikaci iNaturalist a fotit všechna možná zvířata a rostliny kolem sebe,“ popsal fotograf a biolog Petr Jan Juračka.

Aplikace sama ke snímku přiřadí souřadnice GPS. „A že vůbec nevíte, co jste vyfotili? To je úplně jedno, aplikace vám sama nabídne, co by to mohlo být,“ doplnil Petr Juračka.

Pomohou lektoři

„Kromě zábavy slouží materiály nasbírané veřejností i k vědeckým účelům,“ vysvětlila Kristina Kvapilová z Národního muzea.

V soutěži se hodnotí jak počet účastníků, tak i platných snímků a zachycených druhů. Loni Pražané nahráli přes 1600 fotografií. S překonáním této hranice mají pomoct i lektoři, které budou potkávat až do pondělí návštěvníci zoologické zahrady. Budou šířit informace o soutěži a zájemcům pomohou s nainstalováním a ovládáním aplikace.

Zapojit se mohou i ti, kteří chytrý telefon nevlastní. Potřebovat však budou alespoň foťák a přístup k počítači s internetem.

Projekt vznikl v roce 2016 v USA a zorganizovali ho Museum historie přírody v Los Angeles a Kalifornská akademie věd v San Francisku. První ročník byl soubojem pouze mezi těmito dvěma městy.

„Praha se poprvé zapojila v loňském roce. Zúčastnilo se přes 17 tisíc lidí a bylo zaznamenáno více než 441 tisíc pozorování,“ vypočítala Kvapilová.