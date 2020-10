Poté, co Blesk zveřejnil fotografie ze středeční večerní restaurační schůzky politiků (ještě s ředitelem ostravské nemocnice Jiřím Havrlantem), vyzval premiér Babiš oba aktéry k rezignaci. Faltýnek sice odstoupil z funkce prvního místopředsedy ANO, předsedou klubu zatím zůstává. Formálně ve funkci je rovněž Prymula, prezident Miloš Zeman se v Lánech sešel s Babišem a seznámil se s jeho návrhem dvou možných nástupců.

Rychlejší než řešení krize ze strany ústavních orgánů během rychlého šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění covid-19, je rychlost, jakým zareagovala veřejnost. Samozřejmě u mnohých lidí vyvolal „papalášký“ způsob jednání Prymuly a Faltýnka hněv, další se mohou utvrdit v postoji „Proč bych měl dodržovat hygienická opatření, když ti, co je nařizují, nemusí?“. Ale existuje velká skupina těch, kteří se snaží brát vše s humorem. Vtipy mohou frustraci společnosti alespoň trochu zmírnit…

O „první vlně“ žertů na Prymulu psal Pražský deník už v pátek. Stojí však za to se věnovat i „druhé vlně“ – přesto mnoho případů vtipných zpráv se nepodaří ani zachytit, slovníkem epidemiologů řečeno „vytrasovat“.

Setkání v podniku, jež skrze firmu MIDI s.r.o. vlastní vlivný Raimund Špunda právě s přezdívkou Rio, inspirovalo zejména kolážisty. Tomáš Břínek tvořící pod zkratkou TMBK předělal slavný obraz Poslední večeře od Leonarda da Vinciho, kde však místo Ježíše a apoštolů sedí pouze Prymula a Faltýnek.

Ten samý autor v narážce na to, že Zeman se chystá udělit Prymulovi za zvládnutí jarní koronavirové krize Řád Bílého lva, zveřejnil fiktivní rozhovor mezi prezidentem a ministrem zdravotnictví. „Ahoj Miloši, platí to vyznamenání?“ ptá se Prymula. „Já myslím, že už jsi se vyznamenal dost,“ odpovídá Zeman.

Další žertovné vzkazy sbírá (nejen) facebooková událost Otevírání restaurací s Romanem Prymulou, která zaujala tisíce uživatelů. „Já bych chtěl důrazně vyvrátit informaci, že pan Prymula káže vodu a pije víno. Podle dostupných informací měl pivo a dva rumy,“ zní příspěvek trefující se do poněkud nejasných výmluv (obou) hlavních tváří současného skandálu.

Rouška u pomníčku

Po Faltýnkově tvrzení, že se schůzka konala v salónku restaurace, přišel šéf vládního resortu zdravotnictví s tím, že šlo o soukromý prostor vyšehradské kapituly – a Prymula tak podle vlastních slov tedy žádné nařízení proti šíření covidu neporušil.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ústy děkana Michala Němečka však zdůraznila, že zmíněný objekt sice vlastní, ale má jej pronajatý Špundova firma. Před „Riovým“ podnikem se už od pátečního večera začaly objevovat zapalené svíčky a Prymulova černobílá fotografie. Postupem času přibyly plechovky od piva i nedopité „lahváče“, na zemi se dokonce válí i jednorázová rouška.

Vtipálci tak chtěli dát najevo, že na tomto místě (pravděpodobně) skončilo Prymulovo ministerské působení. Jak upozorňovali v reakci na skandál recenzenti vyšehradské restaurace, restaurace leží na příznačném místě nedaleko hřbitova. Měl by tu podle nich být totiž pohřben nejen Rio's Vyšehrad, ale vyhaslá i důvěra lidí v politiky.

Zeman musí dojíst pudink

Ostatně „U Ria“, jak se restauračnímu zařízení ve stylu devadesátých let přezdívá, si už dříve podmínky oblíbili vrcholní politici a lobbisté v čele s Zemanovým poradcem Martinem Nejedlým – podle zákulisních spekulací sem právě on naučil chodit Faltýnka.

Těžko říct, co vedlo Prymulu k tomu, že z nedaleké budovy ministerstva zdravotnictví jel na Vyšehrad na schůzku. Podivně vypadá i Havrlantova účast. Jisté je však jedno: případný Prymulův nástupce se musí připravit, že se může stát terčem internetových žertů. Na špičkového hematologa Jana Blatného z brněnské fakultní nemocnice, jehož zřejmě Babiš navrhl Zemanovi jako vhodného kandidáta, už míří první „útoky“.

„Ne, Brno fakt ne!“ děsí se „Pražáci“. Další okomentovali jeho možné vládní angažmá takto: „Hned ráno sedá na metro do Prahy.“ Fakt, že nejvyšší představitelé státu jméno oznámí až v úterý a Babiš doufá, že nového ministra zdravotnictví uvede do úřadu ve čtvrtek, rovněž lidé v žertu glosují. Blatný z FN Brno by vzhledem ke stavu dálnice D1 měl už vyjet. Zemanovo otálení si vysvětlují tak, že prezident musí ještě dojíst pudink (Zeman totiž v lednu letošního roku prohlásil, že za zlepšením jeho zdravotního stavu je vanilkový i čokoládový pudink – pozn. aut.).