FOTOGALERIE: Canadian Medical otevřel své pracoviště ve Waltrovce

Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu Junior Marketing Manager. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Na Poříčí 1047/26, Praha 1, Způsob prvního kontaktu: Telefonicky na číslo 723 159 981 (pracovní dny: 9:00 - 17:00), nebo e-mailem na adresu vavrova@govin-group.com, Kontaktní osoba: paní Vavrová Dominika, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:, Náplň práce:, . Příprava článků, zpráv a dalších odborných výstupů;, . Komunikace s médii a agenturami;, . Vytváření marketingové strategie;, . Branding a PR společnosti;, . Analýza trhu;, . Operativa v průběhu projektu (propagace projektu v médiích, na sociálních sítích, v rámci, stávající sítě kontaktů);, . Aktualizace stávajících kontaktů a rozšiřování sítě nových kontaktů., Nabízíme:, . Práci na mezinárodních projektech z oblasti byznysu, kultury a vzdělávání;, . Velký prostor pro seberealizaci, možnost přicházet s vlastními projekty a nápady;, . Spolupráci se zajímavými osobnostmi z oblasti soukromé i státní sféry;, . Práci v kanceláři v centru Prahy;, . Práci v mladém přátelském kolektivu s týmovým duchem., Na tuto pozici hledáme kolegyni/kolegu, která/ý:, . Ovládá anglický jazyk;, . Umí pracovat samostatně, je týmový hráč a ví, co je to zodpovědnost;, . Má velmi dobré organizační schopnosti, je iniciativní a flexibilní;, . Umí přemýšlet "out of the box" a zorientovat se ve velmi rychle se měnícím prostředí;, . Znalost práce s grafickými programy je plus;, - Znalost prace na PC (Word, Excell).. Pracoviště: Govin group a.s., Na poříčí, č.p. 1047, 110 00 Praha 1. Informace: Dominika Vavrová, +420 723 159 981.