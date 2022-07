Zážitek nejen pro nadšence. Tramvajová lokomotiva projela centrem metropole

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Do pražských ulic se v sobotu vydala takzvaná tramvajová lokomotiva, která byla vyrobena na začátku padesátých let. Dopravní podnik pro ni připravil speciální jízdní řád, aby si ji mohli nafotit nejen šotouši, jak se říká zapálencům do focení veřejné dopravy.

Z jízdy tramvajové lokomotivy v Praze 23. července 2022. | Video: Deník/Lucie Štrachová