FOTO: Velký návrat. Do pražské Opletalovy ulice po desetiletích zavítala tramvaj

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v neděli 13. února naplnil plán návratu tramvají do Opletalovy ulice před Hlavním nádražím. Na obnoveném úseku tramvajové trati dokončil troleje a po dlouhých letech vyslal do Opletalovy ulice tramvaj. Oznámil to pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Tramvaj v Opletalově ulici v Praze. | Foto: Adam Scheinherr

„Po 30 letech vjela opět tramvaj na část obnovené trati v Opletalově ulici a na nově zřízenou zastávku Hlavní nádraží. Připravujeme vše jako koordinavanou akci pro víkendové výluky během opravy stanice metra C Florenc,“ uvedl Scheinherr. Velká oprava stanice metra Florenc by měla začít v příštích týdnech, potrvá 4,5 roku a vyžádá občasné víkendové výluky. DPP během nich zavede krátkou tramvajovou linku, která bude pendlovat mezi Hlavním nádražím (Opletalovou ulicí) a Vltavskou, případně Nádražím Holešovice. Hádky o koordinaci uzavírek: některé městské části mají konflikt s magistrátem Obnovená trať v Opletalově ulici končí zastávkou a úvratí. V plánech města zároveň představuje zárodek chystané tramvajové spojky skrze Vrchlického sady kolem Hlavního nádraží do Vinohradské ulice. Ta by měla vzniknout v roce 2024. Historie tramvajových tratí v Opletalově ulici je spletitá. V úseku od Bolzanovy ulice na jih se fakticky uzavřela koncem 70. let, kdy byla trať kvůli stavbě magistrály snesena. Zůstalo pouhých 130 metrů, které dopravní podnik využíval v případě potřeby a mimořádností. V srpnu 2003 pak úsek odpojil a sundal troleje. Podrobně je historie tramvajových tratí v Opletalově ulici popsána v časopise pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy DP kontakt. Pražany trápí doprava, parkování nebo dostupnost bydlení, smart city neřeší První krok k obnově trati udělal DPP loni v květnu, kdy v rámci rekonstrukce trati na Žižkov zbudoval i odbočku z Bolzanovy do Opletalovy. Práce na obnově samotné trati zahájil v polovině listopadu.