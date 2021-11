Stavbaři Metrostavu vybourali původní konstrukci a nahradili ji novým dubovým roštem ukotveným do dřevěných pilot a vyplněným žulovými deskami. Nyní připravují rekonstrukci druhého úseku, pomocí provizorního hrazení vytvářejí ochrannou jímku, aby si zajistili suchý prostor pro další práci.

Do konce roku chtějí stihnout vybetonování základové desky, Praha se tedy může těšit na další lodní betonáže, jaké zažila letos v srpnu. Tehdy se lidem naskytl nečekaný pohled, když automíchačky pluly z betonárny na stavbu po Vltavě. Následně budou práce ukončeny a obnoví se zase na jaře příštího roku.

„Při přejímce prvního úseku byl investor spokojen a já věřím, že stejný postoj by měl i stavitel původního jezu ze 13. století. Používáme totiž ty nejlepší materiály, jaké jsou u nás k dispozici – 160 let staré duby a kvalitní žulový kámen z blokové těžby. A že je to nějakého materiálu! Jenom celková délka dřevěných trámů pro kompletní roštovou konstrukci přesahuje dva kilometry. Jen pro představu: Pokud bychom trámy skládali za sebe na Karlův most, vytvořily by čtyři souvislé řady,“ sdělil Daniel Boďa, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav, která rekonstruuje Staroměstský jez.

Jeho tým si nyní zopakuje postupy, které už si jednou vyzkoušel. Vybourají původní betonovou výplň, rozeberou dřevěný rošt a upraví dřevěné piloty, na něž budou následně kotvit rošt nový. Po vybudování podkladního betonu osadí výztuž základové desky a zalijí ji betonem podobně jako základovou desku rodinného domu. Betonáž přinese znovu nevšední podívanou s autodomíchávači na tlačném člunu. Stavbaři využijí opět jednu z říčních betonáren Metrostavu, které jsou jako jediné k dispozici v bezprostřední blízkosti centra města.

Stavbaři musí zajistit, aby beton na dlouhé cestě neztvrdnul. „V tomto případě jsme museli použít beton s přísadou zpomalující tuhnutí, aby směs přežila plavbu. Veškerý písek a kamenivo použité pro tento beton doputovaly do Prahy také po Vltavě a nezatěžovaly tak silnice,“ řekl ředitel společnosti TBG Metrostav Jakub Šimáček, který vede dvě říční betonárny na Rohanském ostrově a v Libni u Trojského mostu.

Šikmý více než 320 metrů dlouhý jez leží mezi Sovovými mlýny a Novotného lávkou. Pochází ze 13. století a s konstrukcí pražského typu byl vzorem pro další stavby v korytech řek v širokém okolí. V hlavním městě si jako jediný zachoval původní tvar, byť během své existence prošel mnoha menšími opravami.

Projekt skončí v roce 2024 a stavební práce na místě se vždy omezí na období od jara do podzimu. Stavbu buduje pro investora Povodí Vltavy stavební společnost Metrostav. Investiční náklady přesahují 112 milionů korun.