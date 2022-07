Jeden ze zásahů zavedl pražské hasiče kolem sobotní druhé hodiny také do ulice U Pernikářky, kde spadl strom na silnici. Za pomocí motorové pily kmen rozřezali a odklidili mimo vozovku.

Bouřka zkomplikovala v sobotu odpoledne i provoz na Letišti Václava Havla. Jak potvrdila mluvčí Letiště Praha Eva Krejčí, okolo 13. hodiny bylo v sobotu pozastaveno odbavení letů, které trvalo asi půl hodiny. Letadla, která měla odletět z Prahy tak nenabrala výrazné zpoždění. Významněji se špatné počasí odrazilo pouze na letu z Londýna do Prahy. Podle mluvčí byl stroj odkloněn do Drážďan, kde pilot čekal na lepší počasí. Když bouřka ustala, zamířilo letadlo do Prahy.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.