"Byl to herec, který mimořádně dobře uměl ztvárnit složité charaktery jak groteskními prostředky, tak i naprostou autenticitou. On měl vždycky vespod svého hraní smutek kombinovaný s lišáckým pohledem. Kromě toho to byl vynikající kolega, pokorný umělec a skvělý člověk," řekl před začátkem obřadu jeden z příchozích, ředitel Národního divadla Jan Burian.