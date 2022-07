Snadný přístup do vody je jako doposud ze strany od Evropské ulice, navíc je upravené místo u skokanských můstků v blízkosti hráze, kde je i stánek s občerstvením, což minulé léto nebylo. Podmínkou vstupu na pláž je ale zakoupení občerstvení v bistru.

Kvůli Džbánu vzplála nová bitva lídra Prahy sobě Jana Čižinského s ODS

Zavřený areál na druhé straně vodní plochy vypadá přesto udržovaný. Zástupce firmy Molepo Jakub Splavec uvedl, že stále čeká na to, až politici projednají změnu územního plánu. To by znamenalo, že by developer dostal povolení vykácet lesík mezi Evropskou ulicí a nádrží a postavil by zde bytovky. Nicméně na únorovém zastupitelstvu, kde se téma řešilo, zastupitelé změnu územního plánu odmítli.

Podle nynější podoby územního plánu lokalita slouží výhradně k odpočinku a rekreaci.

Zatím se další postup neprojednává

„V průběhu posledních měsíců jsme měli dva telefonáty s odpovědnými lidmi včetně radního Jana Chabra, který byl řešením situace pověřen. Bohužel, k žádnému posunu nedošlo,“ uvedl Splavec s tím, že hodlá z požadavků ustoupit a vést o otevření koupaliště a rekonstrukci areálu dialog, což se však nestalo.

„Mrzí nás to i z toho důvodu, že jsme jasně deklarovali, že pokud město se zajímavou nabídkou přijde, společnost Molepo určitě nebude celou věc blokovat,“ popisuje Splavec.

„Chtějí za to cenu, kterou nemůžeme akceptovat. Nechtějí cenu vycházející ze znaleckého posudku, nýbrž tržní cenu. Ale tržní zhodnocení pozemku by muselo počítat se změnou územního plánu, která byla zamítnuta. Takže jsme na mrtvém bodě,“ vysvětlil radní Jan Chabr (TOP 09).

Koupaliště Džbán zůstává zavřené, zastupitelé po hádce jednání odložili

Firma Molepo získala celý rozsáhlý areál roku 2012 za cenu zhruba 53 milionů korun a byla jediným účastníkem dražby majetku likvidovaného státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky.

„Je historická chyba, že to město tehdy nekoupilo. Neexistuje zákonný prostředek, jak někoho donutit otevřít soukromé koupaliště,“ řekl Chabr. Ujistil, že město má zájem pozemky získat a koupaliště provozovat. Případná směna pozemků s Molepem je však velmi komplikovaná a v letošním roce k ní velmi pravděpodobně nedojde.

„Nemůžeme za koupaliště dávat stejnou částku jako za pozemky určené k zástavbě. Požadují vyšší stovky milionů korun. Naše posudky hovoří přibližně o sto milionech korun,“ přiblížil radní.

Otevřít se nevyplatí

I tak by ale mohl majitel plovárnu otevřít. Chátrající či potencionálně nebezpečné budovy by mohl oplotit, aby se u nich nikdo nezranil. Firma to však odmítá a tvrdí, že to pro ni není rentabilní.

Revitalizovat areál by si přála i městská část Praha 6. Radnice změnu územního plánu odmítla stejně jako magistrát. „Nikdo nás k žádným jednáním nevyzval. Případná jednání by se týkala výhradně směny či odkupu pozemků, které nyní vlastní Molepo. Tato věc závisí na dohodě mezi hlavním městem a Molepem, městská část žádná jednání nevede. V případě dohody by klíčové pozemky získalo hlavní město, ve spolupráci s ním bychom pak mohli areál revitalizovat,“ uvedl za městskou část Jiří Hannich.

Kam vyrazit k vodě? Přírodní koupaliště v okolí Prahy nabízí osvěžení i zábavu

Kauza zavřeného koupaliště hýbala začátkem roku pražskou politikou.

Podle lídra Prahy sobě Jana Čižinského měl privatizaci majetku státního podniku Pražské kanalizace a vodní toky v roce 2012 na starost předseda zastupitelského klubu ODS Zdeněk Zajíček, který byl tehdy náměstkem na ministerstvu financí. Zajíček však nařčení z pochybení odmítl a vyzval Čižinského k omluvě.

Ve firmě Molepo, jejíž holding se skrývá za akciovou společností registrovanou na Maltě, také figurují dva členové ODS. Jedním z akcionářů je Vladimír Schmalz, dříve šéf fúzí a akvizicí ČEZ, který v roce 2012, kdy Molepo areál v privatizaci získalo, předsedal výboru pro územní rozvoj pražského zastupitelstva. Schmalz byl také kandidátem v podzimních komunálních volbách, nyní však už na seznamu kandidátů není.