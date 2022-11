Žluté lázně se proměnily ve světelný vánoční park. Svítí tu 400 tisíc žárovek

Rybník U Kamenného stolu v Praze-Vinoři byl pro účely vysazení karase obecného vybrán především díky své ekologické hodnotě – jde o průtočnou lesní nádrž s bohatou vegetací a absencí hospodářsky chovaných ryb. Podle ředitele Bobka je teď klíčové, aby to tak zůstalo. „I vánoční kapři vhození do rybníka, do něhož jsme vrátili karase obecné, by způsobili nenapravitelnou škodu,“ varoval.

Karas obecný dříve obýval právě takové lokality – dolní toky řek, jejich slepá ramena a tůně. Vodní refugia však postupem času z krajiny takřka zmizela. Nadějí na nalezení posledních přežívajících ryb zůstávaly zatopené lomy či jiné opomenuté vodní plochy. Karase obecného ale potkalo další nebezpečí.

„Poslední pohromou se pro karase obecného stal jeho příbuzný, invazivní karas stříbřitý. Ten k nám byl zavlečen zhruba v 60. letech a našeho karase obecného vytlačil i z hrstky zbývajících lokalit,“ upozornil autor záchranného projektu, kurátor plazů, obojživelníků a ryb Petr Velenský. Podle něj je zavlečený karas stříbřitý nejen velmi odolný, ale navíc se umí rychle množit pomocí gynogeneze – formy nepohlavního rozmnožování. „Tomu karas obecný zkrátka nedokáže konkurovat,“ dodal Velenský.

Myšlenka na záchranu karase obecného se objevila na konci předloňského roku, když Zoo Praha hledala smysluplné využití bývalého mlýnského náhonu v areálu zahrady.