Účastníci soutěže se musí vejít do materiálových mantinelů definovaných projektantem. „Původní řešení demontovatelného keramického obložení stěn a pilířů na nástupišti se časem projevilo jako nevhodné. Keramika v kontaktu s vodou z průsaků mění své vlastnosti a přestává fungovat nosný systém, který již bohužel neumožňuje deinstalaci obkladu bez jeho poškození a jeho opětovné použití,“ říká Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro. DPP chystá rekonstrukci stanice, při které použije nový obklad. „Na základě vítězného návrhu projektant ve spolupráci s autorským týmem v příštím roce dopracuje projekt rekonstrukce stanice, my připravíme zadávací dokumentaci a ve druhé polovině příštího roku bychom chtěli vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele samotné stavby,“ dodal Kopřiva.

Do soutěže se může přihlásit neomezený počet uchazečů, pouze prostřednictvím on-line formuláře na stránkách Czechdesign, kde jsou k dispozici také pravidla a kompletní dokumentace. K žádosti o účast v soutěži musí zájemci přiložit také portfolio svých dosavadních prací. Z nich porota na začátku letošního prosince vybere 6 až 10 uchazečů, které vyzve do užší soutěže a k předložení návrhů graficky-výtvarného řešení interiéru stanice. Termín jejich odevzdání je 23. února 2023 do 12:00.

Pětičlenná porota

„Základním podnětem pro interiérovou kompozici stanice bylo historické libreto trasy I.B a II.B, které mimo jiné využívá nástroje autorského skla a ambientního osvětlení. Provozní zkušenost DPP poté formulovala praktický obklad na nástupištích, který navazuje na sérii stanic IV.B. Vzhledem k rozmanitosti členitého interiéru stanice Českomoravská je zadání soutěže otevřené různým přístupům, jejichž volba je čistě na autorech návrhu. Výsledkem by mělo být řešení, které povýší architektonickou i uměleckou hodnotu místa a celkový zážitek z návštěvy stanice,“ doplňuje specifikaci soutěže Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP.

Vítězi soutěže bude náležet odměna 150 tisíc korun. Autorský tým, který se umístí na druhém místě obdrží odměnu 120 tisíc korun. Za třetí místo je pak odměna ve výši 80 tisíc korun.

O vítězi bude rozhodovat pětičlenná porota. V její nezávislé části s právem hlasovat zasednou Tomáš Vaněk, výtvarník a pedagog z Akademie výtvarných umění v Praze, Zuzana Lednická, grafická designérka Studia Najbrt, architektka Lenka Míková, v závislé části poroty pak Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP a Jan Totušek, architekt a projektový manažer DPP odpovídající za rekonstrukci stanice metra Českomoravská. V porotě, s hlasem poradním, zasednou také Vladimír Brož – výtvarník, grafik, ilustrátor, publicista a rapper známý pod svým uměleckým jménem Vladimir 518, dále Ondřej Krulikovský, vedoucí jednotky Stavby a tratě DPP – Metro, Přemysl Kotoul, zástupce společnosti Metroprojekt, generálního projektanta rekonstrukce stanice a David Wittassek, architekt plánované nové developerské výstavby v okolí stanice Českomoravská z ateliéru Quarta architektura.

„Velmi si vážím aktivního přístupu a snahy vedení DPP dělat věci zodpovědně a hledat správné řešení cestou soutěže. Zvolený formát neanonymní soutěže umožní otevřenou diskuzi nad jednotlivými soutěžními návrhy mezi zadavatelem, tj. DPP, porotou i účastníky a věřím, že díky tomu také povede k nejlepšímu možnému výsledku,“ uzavírá Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign, která soutěž pro DPP organizuje.