Fotka prvňáčků a rasistická špína vylezla z děr

Na nástup do školy se nezapomíná. Patří k nejvíce emotivním zážitkům v lidském životě…Těmito slovy redakce Deníku představuje unikátní projekt Moje první školní tablo na svém webu Deník.cz. Naším cílem je představit všechny prvňáčky, kteří letos 4. září poprvé zasedli do školních škamen, a zvěčnit na novinovém papíře jejich vzpomínku. Nic jiného. Žáčci základní školy v teplických Proseticích na tuto slavnostní chvíli opravdu nezapomenou.

Na fotografii jsou žáci ze ZŠ Plynárenská, Teplice, 1. třída paní učitelky Lenky Kristové, asistentky Andrea Medzanská a Jana Adamová.Foto: DENÍK/ Zdeněk Traxler

Tamní první třída je složená převážně z romských, vietnamských a arabských dětí. Zveřejněnou fotografii a následně školu vzali útokem čeští „vlastenci“. Děti i pedagogové čelí kyberšikaně, objevují se dokonce i výzvy k likvidaci malých školáků.

„Nikdy by mě nenapadlo, že nevinné zveřejnění památečního snímku prvňáčků spustí tak obrovskou negativní kampaň,“ říká evidentně šokovaná ředitelka školy Marcela Prokůpková. Ta teď musí s dalšími učiteli odolávat slovním i písemným útokům.

Vlna špíny překvapila i teplický magistrát

Vlna špíny překvapila i teplický magistrát, který je zřizovatelem školy. Primátor Jaroslav Kubera na dotaz Deníku, zda by vyvolaná kyberšikana mohla být důsledkem hysterie některých politiků ohledně uprchlíků, reagoval po svém: „S blbci na věčné časy a nikdy jinak,“ komentoval situaci Kubera.

Varovnější komentář nabízí bývalý policejní psycholog Josef Kovářík, který označuje kyberšikanu na základní škole za další patro toho, co děti během života zažívají už od školky. „Je to kamínek do životní mozaiky v šikaně dnešní doby,“ podotýká.

„Žáci arabského původu jsou například dětmi lékařů z místní nemocnice, kteří tu žijí delší dobu,“ upozorňuje ředitelka s tím, že se tedy jedná především o české děti. Tři děti v této škole má například teplický lékař Mohamed Ghaleb.

„Je smutné, že objekty nenávisti jsou už i malé děti. Ti o tom nemají ani tušení,“ říká. Vedení školy nyní zvažuje právní kroky, zřejmě se obrátí i na policii. Negativní kampaň by totiž mohla ovlivnit i budoucnost našeho zařízení,“ připouští Prokůpková.