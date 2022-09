V Praze začíná konference Forum 2000, připojit by se měl i ukrajinský prezident

ČTK

V Praze ve středu začne 26. ročník mezinárodní konference Forum 2000. Tématem bude ohrožení demokracie a reakce na něj. Součástí bude konference na vysoké úrovni k Ukrajině, které naváže na neformální jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie. Konferenci zahájí premiér Petr Fiala (ODS).

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během rusko-ukrajinské války | Foto: Wikimedia Commons, The Presidential Office of Ukraine, CC BY 4.0