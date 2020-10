Tchajwanská prezidentka při Vystrčilově návštěvě udělila předchozímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) in memoriam vysoké státní vyznamenání. Kubera původně sám plánoval návštěvu Tchaj-wanu, po jeho náhlé smrti na záměr navázal Vystrčil.

We are honoured that the President of the Republic of China (Taiwan) Tsai Ing-wen @iingwen will open the #Forum2000 Conference on Monday, Oct 12. Join us for the live stream at 2 PM (CET)! #NewWorldEmerging

